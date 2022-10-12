Росія більше не використовує Кримський міст для постачання зброї





Про це пише



Видання, посилаючись на дані найбільшого українського приватного розвідувального агентства Molfar, пише, що аналіз супутникових знімків показує, що на Кримському мосту, практично відсутній рух транспорту, і "тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ".



Зображення, зроблені супутниковими фахівцями Maxar, які були проаналізовані Molfar і надіслані The Independent, показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.



У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального.



Росія значно скоротила використання мосту після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його і підірвала ділянку дороги та залізничне полотно, зазначається в аналізі.



8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух, його частково було зруйновано.



У липні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".



У травні 2024 року окупанти заявили, що для підриву Керченського мосту у жовтні 2022 року використовувався саморобний вибуховий пристрій потужністю, еквівалентною 10 тоннам тротилу. В його основі було тверде ракетне паливо, заховане у бобіни поліетиленової плівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія використовує сухопутні маршрути в окупованій східній Україні для постачання збої на свою лінію фронту після неодноразових атак України на Керченський міст.Про це пише Українська правда з посиланням на The Independent.Видання, посилаючись на дані найбільшого українського приватного розвідувального агентства Molfar, пише, що аналіз супутникових знімків показує, що на Кримському мосту, практично відсутній рух транспорту, і "тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ".Зображення, зроблені супутниковими фахівцями Maxar, які були проаналізовані Molfar і надіслані The Independent, показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального.Росія значно скоротила використання мосту після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його і підірвала ділянку дороги та залізничне полотно, зазначається в аналізі.8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух, його частково було зруйновано.У липні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".У травні 2024 року окупанти заявили, що для підриву Керченського мосту у жовтні 2022 року використовувався саморобний вибуховий пристрій потужністю, еквівалентною 10 тоннам тротилу. В його основі було тверде ракетне паливо, заховане у бобіни поліетиленової плівки.

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