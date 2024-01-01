Українські захисники ліквідували ще 1160 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 476460 (+1160) осіб,



- танків ‒ 7405 (+25) од,



- бойових броньованих машин ‒ 14227 (+14) од,



- артилерійських систем – 12287 (+37) од,



- РСЗВ – 1057 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 792 (+1) од,



- літаків – 349 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),



- крилаті ракети ‒ 2149 (+1),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 16509 (+32) од,



- спеціальна техніка ‒ 2017 (+9).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 349 ворожих літаків та 325 гелікоптерів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.- особового складу ‒ близько 476460 (+1160) осіб,- танків ‒ 7405 (+25) од,- бойових броньованих машин ‒ 14227 (+14) од,- артилерійських систем – 12287 (+37) од,- РСЗВ – 1057 (+0) од,- засоби ППО ‒ 792 (+1) од,- літаків – 349 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),- крилаті ракети ‒ 2149 (+1),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 16509 (+32) од,- спеціальна техніка ‒ 2017 (+9).

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