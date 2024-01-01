Українські захисники ліквідували ще 1160 окупантів

Українські захисники ліквідували ще 1160 окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 349 ворожих літаків та 325 гелікоптерів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 476460 (+1160) осіб,

- танків ‒ 7405 (+25) од,

- бойових броньованих машин ‒ 14227 (+14) од,

- артилерійських систем – 12287 (+37) од,

- РСЗВ – 1057 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 792 (+1) од,

- літаків – 349 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),

- крилаті ракети ‒ 2149 (+1),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 16509 (+32) од,

- спеціальна техніка ‒ 2017 (+9).

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Теги: Росія, Україна, війна
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