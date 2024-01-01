Переселенець з Бахмута, який зараз живе на Волині, втратив батька, квартиру і руку

Іван з Бахмута. У чоловіка своя історія цієї війни. Він дивом врятувався з того пекла, яке кацапи влаштували для українців. З усього нажитого у нього залишився тільки паспорт.



До початку повномасштабного вторгнення Іван працював у Бахмуті у Держтехнагляді. Після розлучення з дружиною жив з батьками у чотирикімнатній квартирі у багатоповерховому будинку, передає



– У кінці 2022 року я потрапив під обстріл, частину лівої руки відірвало разом із кісткою. Я спочатку навіть був при пам’яті, – пригадує чоловік. – Далі – шоковий стан, страшенний біль. Мене забрала швидка. А отямився вже в лікарні у Костянтинівці, там зробили термінову операцію – руку довелося ампутувати. Вже звідти перевезли у місто Дніпро у госпіталь. Коли стан стабілізувався, мене евакуювали на Західну Україну.



Таким чином Іван потрапив на Волинь. Три місяці його лікували у Ківерцях в районній лікарні. Переселенець теплим словом згадує ківерцівських медиків і дякує за турботу та увагу. У вересні минулого року йому зробили в Одесі протез. За державною програмою – все безкоштовно, і дали третю групу інвалідності.



– Я на власному досвіді переконався, які щирі й милосердні люди у вас на Волині, адже рік прожив у селі Домашів в притулку, – розповідає Іван. – Коли у Тростянці завершили реконструкцію старого інтернату за європейською програмою, то в цьому гуртожитку отримав сучасну квартиру. Вона обладнана для людей з особливими потребами, все передбачено і враховано, – пояснює переселенець і показує кухню. – Ось тут можна готувати, вже якось навчився вправлятися і давати собі раду з однією рукою.



Іванова мама і сестра з дітьми живуть у Німеччині. Батько не встиг виїхати з Бахмута, потрапив під обстріл і загинув. Сусіди похоронили його там біля їхнього будинку, від якого тепер залишилися лише руїни.



– З документів у мене залишився тільки паспорт, – продовжує Іван. – Все, що заробив, там і пропало. Зараз намагаюся відновити документи на нашу чотирикімнатну квартиру, щоб отримати компенсацію за державною програмою за втрачене житло. Але повертатися немає куди.



Іван вірить, що окупантів таки виженуть з Бахмута, а колись красиве, до приходу руского міра, місто відбудують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одній із квартир в гуртожитку для переселенців у Тростянці Ківерцівської громади Луцького району живе 41-річнийз Бахмута. У чоловіка своя історія цієї війни. Він дивом врятувався з того пекла, яке кацапи влаштували для українців. З усього нажитого у нього залишився тільки паспорт.До початку повномасштабного вторгнення Іван працював у Бахмуті у Держтехнагляді. Після розлучення з дружиною жив з батьками у чотирикімнатній квартирі у багатоповерховому будинку, передає Вісник – У кінці 2022 року я потрапив під обстріл, частину лівої руки відірвало разом із кісткою. Я спочатку навіть був при пам’яті, – пригадує чоловік. – Далі – шоковий стан, страшенний біль. Мене забрала швидка. А отямився вже в лікарні у Костянтинівці, там зробили термінову операцію – руку довелося ампутувати. Вже звідти перевезли у місто Дніпро у госпіталь. Коли стан стабілізувався, мене евакуювали на Західну Україну.Таким чином Іван потрапив на Волинь. Три місяці його лікували у Ківерцях в районній лікарні. Переселенець теплим словом згадує ківерцівських медиків і дякує за турботу та увагу. У вересні минулого року йому зробили в Одесі протез. За державною програмою – все безкоштовно, і дали третю групу інвалідності.– Я на власному досвіді переконався, які щирі й милосердні люди у вас на Волині, адже рік прожив у селі Домашів в притулку, – розповідає Іван. – Коли у Тростянці завершили реконструкцію старого інтернату за європейською програмою, то в цьому гуртожитку отримав сучасну квартиру. Вона обладнана для людей з особливими потребами, все передбачено і враховано, – пояснює переселенець і показує кухню. – Ось тут можна готувати, вже якось навчився вправлятися і давати собі раду з однією рукою.Іванова мама і сестра з дітьми живуть у Німеччині. Батько не встиг виїхати з Бахмута, потрапив під обстріл і загинув. Сусіди похоронили його там біля їхнього будинку, від якого тепер залишилися лише руїни.– З документів у мене залишився тільки паспорт, – продовжує Іван. – Все, що заробив, там і пропало. Зараз намагаюся відновити документи на нашу чотирикімнатну квартиру, щоб отримати компенсацію за державною програмою за втрачене житло. Але повертатися немає куди.Іван вірить, що окупантів таки виженуть з Бахмута, а колись красиве, до приходу руского міра, місто відбудують.

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