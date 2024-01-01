На Волині під овочеві культури відведено 13 тисяч гектарів земель. Більшість площ — домашні господарства





Про це Олександр Книш. З його слів, 96 % відсотків — це ділянки з городиною селян-одноосібників.



Зі слів посадовця, картоплі цього року планують висадити на 89 тисячах гектарів, 80 % уже посаджено. Восени 2023-го, зазначив Олександр Книш, в області зібрали 1 мільйон 300 тисяч тонн картоплі, інших овочів орієнтовно 300 тисяч тонн.



Половина з вирощеного, сказав посадовець, забезпечує потреби споживачів області, решту продають у різні регіони України. Найбільшу питому вагу в області займає морква: її висівають на майже 4 тисяч гектарах, збирають близько 100 тисяч тонн.



"Безумовно ми й в себе заміщаємо, і в інших регіонах, які випали з аграрного виробництва. Культури борщового набору, вони мають суттєву вагу, це капуста, яка з площі 2 000 гектарів дає близько 45 тисяч тонн, буряк теж до двох тисяч. Цибулі висіваються близько тисячі гектарів і вал десь близько 30 тисяч тонн", — додав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Овочеві культури на Волині вирощують переважно в особистих селянських господарствах. Якщо під посадкові площі для овочів відведено 13 тисяч гектарів, то 500 гектарів або 4 % — це землі сільгосппідприємств і юридичних осіб.Про це Суспільному розповів начальник відділу рослинництва департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. З його слів, 96 % відсотків — це ділянки з городиною селян-одноосібників.Зі слів посадовця, картоплі цього року планують висадити на 89 тисячах гектарів, 80 % уже посаджено. Восени 2023-го, зазначив Олександр Книш, в області зібрали 1 мільйон 300 тисяч тонн картоплі, інших овочів орієнтовно 300 тисяч тонн.Половина з вирощеного, сказав посадовець, забезпечує потреби споживачів області, решту продають у різні регіони України. Найбільшу питому вагу в області займає морква: її висівають на майже 4 тисяч гектарах, збирають близько 100 тисяч тонн."Безумовно ми й в себе заміщаємо, і в інших регіонах, які випали з аграрного виробництва. Культури борщового набору, вони мають суттєву вагу, це капуста, яка з площі 2 000 гектарів дає близько 45 тисяч тонн, буряк теж до двох тисяч. Цибулі висіваються близько тисячі гектарів і вал десь близько 30 тисяч тонн", — додав посадовець.

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