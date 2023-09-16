Через спеку та дощі у волинських лісах «пішли» білі гриби: де їх шукати

Через спеку та дощі у волинських лісах «пішли» білі гриби: де їх шукати
Весна вражає волинян аномальним теплом. Тож цьогоріч грибний сезон стартував значно раніше. Уже в кінці квітня любителі «тихого полювання» знаходили білі гриби.

Щоб успішно добути цей делікатес, необхідно знати кілька важливих моментів, передає ВСН.

Як швидко ростуть білі гриби після дощу?

Білі гриби обожнюють вологу погоду. Вони починають активно рости після дощу, коли грунт насичується вологою. Зазвичай перші гриби можна знайти через 2-3 дні після рясних дощів. Однак це може змінюватися залежно від місцевості та кліматичних умов.

Яку місцевість люблять білі гриби?

Білі гриби в Україні зазвичай можна знайти в різних лісових регіонах країни, особливо в Західних, Центральних і північних областях.

Лісові масиви: Білі гриби найбільш активно ростуть в хвойних і змішаних лісах. Вони можуть зустрічатися як в густих лісах, так і на узліссях і під деревами.

Місця з вологими грунтами: Білі гриби воліють вологі грунти. Тому вони можуть бути знайдені вздовж струмків, берегів річок, і у вологих лісових куточках.

Під дубами і березами: Білі гриби часто ростуть біля основи дубів і беріз, тому зверніть увагу на ці дерева під час пошуку.

Місця з хорошою освітленістю: Хоча білі гриби віддають перевагу вологим місцям, вони також можуть бути знайдені в лісових ділянках з хорошою освітленістю, особливо після дощу.
Де найкраще шукати білі гриби?

Під деревами: Прогулюючись лісом, приділяйте увагу під деревами, особливо під дубами та березами. Білі гриби часто ростуть у їх підстав.

По вологих берегах струмків: Гриби люблять вологі місця, тому зверніть увагу на береги струмків і маленьких річок.
Під мохом і опалим листям: Шукайте місця, де грунт покритий мохом і опалим листям. Тут білі гриби можуть бути приховані від сторонніх очей.

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Теги: гриби, волинь
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