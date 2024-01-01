7 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 7 травня, віряни вшановують пам'ять день пам’яті мученика Акакія. За часів імператора Максиміана Галерія (305-311) розпочалося гоніння на християн, і коли Фірм почав допитувати своїх воїнів про віру, Акакій твердо і відкрито зізнався у християнстві. За свою непохитну віру Акакій був підданий жорстоким мукам і катуванням, але завдяки своїй вірі він витримав їх.Сьогодні відзначає день народження голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей(на фото). Зичимо вам добра, любові й міцного здоров’я.Вітаємо також іменників цього дня – усіх, хто носить імена Семен, Антон, Михайло, Іван, Йосиф, Бернард, Василь, Людмила.З 1945 року День радіо відзначається щорічно 7 травня і вважається святом працівників всіх галузей зв'язку, радіоаматорів і радіожурналістів. У цей день 1895 російський фізик Олександр Степанович Попов здійснив перший сеанс радіозв'язку і продемонстрував світові перший радіоприймач.З 1945 року День радіо відзначається щорічно 7 травня і вважається святом працівників всіх галузей зв'язку, радіоаматорів і радіожурналістів. У цей день 1895 російський фізик Олександр Степанович Попов здійснив перший сеанс радіозв'язку і продемонстрував світові перший радіоприймач.