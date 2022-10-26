Ірина Федишин вагітна втретє

Ірина Федишин вагітна втретє
Українська співачка Ірина Федишин втретє стане мамою.

Радісну новину зірка розсекретила під час прем'єри свого треку "Секрет". У кліпі під час виконання ліричної композиції про кохання Ірина демонструє помітно округлий животик, передає ТСН.

У відеороботі співачка постійно змінює локації та чуттєво виконує пісню. А вже наприкінці ролику з'являється її чоловік і продюсер Віталій Човник. Закохані милуються природою та на містку на тлі водойми приголомшують відвертим зізнанням. Так, у відео Віталій наближається до Ірини й ніжно торкається її округлого животика. У такий оригінальний спосіб подружжя сповістило про майбутнє поповнення у родині. Поки що Федишин не розсекречує жодних подробиць.

Зазначимо, пара вже виховує двох синів Юрія та Олега. Цікаво, що Ірина Федишин та Віталій Човник одружилися, коли співачці було усього 19 років.

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Теги: Федишин, вагітність
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