У Саудівській Аравії назвали дату реваншу Усик – Ф'юрі

Реванш Олександра Усика (21-0, 14 КО) та Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) після першого бою боксерів 18 травня відбудеться у середині жовтня. Саме такого плану дотримуються організатори грандіозних спортивних шоу із Саудівської Аравії та відкриє новий сезон Riyadh Season.Про це в інтерв'ю телеканалу ESPN заявив голова Головного управління з питань розваг країни Туркі Алалших. За його словами, повторне протистояння Усик та Ф'юрі має відбутися 12 або 13 жовтня. При цьому функціонер зазначив, що з нетерпінням чекає на бій українця та британця."18 травня відбудеться найочікуваніший мій. Перлина моїх зусиль. Історія запам'ятає цей бій. Коли я почав займатися організацією боксерських боїв, усі промоутери конкурували один з одним. Тепер же нам вдалося змусити їх працювати всім разом", – сказав аравієць.Позаминулого тижня було названо транслятор бою Усик – Ф'юрі в Україні та визначено вартість показу. Свій прогноз на поєдинок зробив колишній чемпіон світу Енді Руїс (35-2, 22 КО). Також поділився очікуваннями від дуелі спаринг-партнер двох суперників Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).Сам Тайсон вже підтвердив, що не має наміру відмовлятися від поєдинку №2 проти українця. У команді Олександра також назвали боксера, який замінить британця у разі відмови того виходити на ринг 18 травня.