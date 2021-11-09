Понад 400 тисяч зарплати та нове авто: які статки в голови Оваднівської громади Панасевича

Понад 400 тисяч зарплати та нове авто: які статки в голови Оваднівської громади Панасевича
Очільник Оваднівської громади, що у Володимирському районі, Сергій Панасевич подав декларацію за минулий рік. У ній чоловік вказав зарплату, землю, автомобіль та будинок.

Відповідний документ з'явився у Єдиному державному реєстрі декларацій ще 25 березня, передає "Конкурент".

Окрім даних про себе, політик вказав ще й інформацію про майно та статки дружини Галини Панасевич.

Того року Сергію Панасевичу за основним місцем роботи нарахували 426 157 гривень. Зауважимо, що у цю суму входять і премії, і надбавки й інші додаткові до посадового окладу виплати. В середньому ж очільник громади отримував по 35,5 тисяч гривень. Серед іншого чоловік отримував пенсію – 55 425 гривень (близько 4,6 тисячі гривень на місяць) – та дохід від надання майна в оренду – 11 362 гривні.

У серпні 2023 року керівник Оваднівської громади придбав автомобіль KIA CEED 2007 року. Вартість автівки, вказана в декларації, становить 60 тисяч гривень. Також Сергій Панасевич володіє:

з жовтня 2009 року земельною ділянкою у селі Овадне. Площа – 1 200 м2. Вартість не вказана;
з вересня 1984 року житловим будинком у селі Овадне. Площа – 107,1 м2. Вартість не вказана;
з квітня 2020 року земельною ділянкою у селі Овадне. Площа – 1 300 м2. Вартість не вказана;
з квітня 2020 року земельною ділянкою у селі Овадне. Площа – 1 701 м2. Вартість не вказана;
з грудня 2009 року земельною ділянкою у селі Овадне. Площа – 2 000 м2. Вартість не вказана.

Дружина голови громади Галина Панасевич у 2023 році з доходу отримувала лише пенсію – 30 048 гривень. Якщо підрахували, то виходить, що за місяць їй нараховували близько 2,5 тисячі гривень.

З 2007 року жінка володіє пилорамою, площа якої 202,2 м2, та столярним цехом в 466,2 м2. Того ж року вона стала власницею й адмінбудинку, загальною площею 63,1 м2. Проте вартість трьох об'єктів у документі не вказували.

У 2019 році у власності з'явилась земельна ділянка в Овадному на 20 000 м2. Вартість землі також не зазначали.

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Теги: декларація, Волинь
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