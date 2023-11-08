Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть подовжені: Зеленський вніс до ВР відповідні документи





Про це йдеться у відповідних законопроєктах, передає



Як стало відомо, згідно з документами, воєнний стан та мобілізацію в нашій державі подовжать від 14 травня ще на 90 діб — відповідно до 11 серпня цього року. Документи вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо подовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.Про це йдеться у відповідних законопроєктах, передає ТСН Як стало відомо, згідно з документами, воєнний стан та мобілізацію в нашій державі подовжать від 14 травня ще на 90 діб — відповідно до 11 серпня цього року. Документи вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію