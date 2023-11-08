Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть подовжені: Зеленський вніс до ВР відповідні документи
Сьогодні, 21:45
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо подовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.
Про це йдеться у відповідних законопроєктах, передає ТСН.
Як стало відомо, згідно з документами, воєнний стан та мобілізацію в нашій державі подовжать від 14 травня ще на 90 діб — відповідно до 11 серпня цього року. Документи вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.
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Про це йдеться у відповідних законопроєктах, передає ТСН.
Як стало відомо, згідно з документами, воєнний стан та мобілізацію в нашій державі подовжать від 14 травня ще на 90 діб — відповідно до 11 серпня цього року. Документи вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.
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