Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть подовжені: Зеленський вніс до ВР відповідні документи

Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть подовжені: Зеленський вніс до ВР відповідні документи
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо подовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Про це йдеться у відповідних законопроєктах, передає ТСН.

Як стало відомо, згідно з документами, воєнний стан та мобілізацію в нашій державі подовжать від 14 травня ще на 90 діб — відповідно до 11 серпня цього року. Документи вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

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Теги: воєнний стан, продрвження
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