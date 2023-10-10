Стало відомо, коли обиратимуть голову Луцької райради





Про це повідомляють на сайті Луцької райради.



«9 травня о 14:00 в сесійній залі районної ради відбудеться пленарне засідання позачергової 23 сесії районної ради, на розгляд якого вносять такі питання:



1. Про обрання головуючого на пленарному засіданні позачергової 23 сесії районної ради;



2. Про обрання лічильної комісії для організації проведення таємного голосування;



3. Про затвердження протоколів лічильної комісії;



4. Про обрання голови районної ради», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голову Луцької райради обиратимуть під час сесії 9 травня.Про це повідомляють на сайті Луцької райради.«9 травня о 14:00 в сесійній залі районної ради відбудеться пленарне засідання позачергової 23 сесії районної ради, на розгляд якого вносять такі питання:1. Про обрання головуючого на пленарному засіданні позачергової 23 сесії районної ради;2. Про обрання лічильної комісії для організації проведення таємного голосування;3. Про затвердження протоколів лічильної комісії;4. Про обрання голови районної ради», – йдеться у повідомленні.

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