Стало відомо, коли обиратимуть голову Луцької райради

Стало відомо, коли обиратимуть голову Луцької райради
Голову Луцької райради обиратимуть під час сесії 9 травня.

Про це повідомляють на сайті Луцької райради.

«9 травня о 14:00 в сесійній залі районної ради відбудеться пленарне засідання позачергової 23 сесії районної ради, на розгляд якого вносять такі питання:

1. Про обрання головуючого на пленарному засіданні позачергової 23 сесії районної ради;

2. Про обрання лічильної комісії для організації проведення таємного голосування;

3. Про затвердження протоколів лічильної комісії;

4. Про обрання голови районної ради», – йдеться у повідомленні.

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Теги: голова луцької райради, обрання
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