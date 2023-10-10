Стало відомо, коли обиратимуть голову Луцької райради
Сьогодні, 22:44
Голову Луцької райради обиратимуть під час сесії 9 травня.
Про це повідомляють на сайті Луцької райради.
«9 травня о 14:00 в сесійній залі районної ради відбудеться пленарне засідання позачергової 23 сесії районної ради, на розгляд якого вносять такі питання:
1. Про обрання головуючого на пленарному засіданні позачергової 23 сесії районної ради;
2. Про обрання лічильної комісії для організації проведення таємного голосування;
3. Про затвердження протоколів лічильної комісії;
4. Про обрання голови районної ради», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на сайті Луцької райради.
«9 травня о 14:00 в сесійній залі районної ради відбудеться пленарне засідання позачергової 23 сесії районної ради, на розгляд якого вносять такі питання:
1. Про обрання головуючого на пленарному засіданні позачергової 23 сесії районної ради;
2. Про обрання лічильної комісії для організації проведення таємного голосування;
3. Про затвердження протоколів лічильної комісії;
4. Про обрання голови районної ради», – йдеться у повідомленні.
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