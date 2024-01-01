На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ярослав Каламуняк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ярослав Каламуняк
На Донеччині загинув воїн з Волині Ярослав Каламуняк.

Про це повідомляє Іваничівська громада.

Ярослав Каламуняк загинув 2 травня 2024 року вірний військовій присязі на вірність Українському народу, виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність у Бахмутському районі Донецької області.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ярослав Каламуняк


Про прибуття тіла загиблого Героя буде повідомлено згодом.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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