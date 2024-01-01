На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ярослав Каламуняк

Ярослав Каламуняк.



Про це повідомляє Іваничівська громада.



Ярослав Каламуняк загинув 2 травня 2024 року вірний військовій присязі на вірність Українському народу, виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність у Бахмутському районі Донецької області.





Про прибуття тіла загиблого Героя буде повідомлено згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув воїн з ВолиніПро це повідомляє Іваничівська громада.Ярослав Каламуняк загинув 2 травня 2024 року вірний військовій присязі на вірність Українському народу, виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність у Бахмутському районі Донецької області.Про прибуття тіла загиблого Героя буде повідомлено згодом.

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