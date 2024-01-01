На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ярослав Каламуняк
Сьогодні, 20:36
На Донеччині загинув воїн з Волині Ярослав Каламуняк.
Про це повідомляє Іваничівська громада.
Ярослав Каламуняк загинув 2 травня 2024 року вірний військовій присязі на вірність Українському народу, виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність у Бахмутському районі Донецької області.
Про прибуття тіла загиблого Героя буде повідомлено згодом.
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Про це повідомляє Іваничівська громада.
Ярослав Каламуняк загинув 2 травня 2024 року вірний військовій присязі на вірність Українському народу, виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність у Бахмутському районі Донецької області.
Про прибуття тіла загиблого Героя буде повідомлено згодом.
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