МВС росії оголосило в розшук ще низку українських політиків
Сьогодні, 19:00
Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук чимало відомих українських політиків.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У списку колишній секретар РНБО Олексій Данілов, експремʼєр-міністр Володимир Гройсман, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, екскерівник антитерористичного центру при СБУ Василь Крутов, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін і колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець.
Більшості з них закидають статті Кримінального кодексу, але які саме — невідомо. Данілов і Аваков внесені до списку «терористів і екстремістів» Росфінмоніторингу.
Напередодні російське МВС оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, пʼятого президента Петра Порошенка, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка та колишнього очільника Міноборони Михайла Коваля.
Наприкінці 2023 року Москва оголосила в розшук голову ГУР Кирила Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука та очільника СБУ Василя Малюка.
Українська сторона сприймає ці розшуки як елемент пропаганди, яка ні на що не впливає.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У списку колишній секретар РНБО Олексій Данілов, експремʼєр-міністр Володимир Гройсман, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, екскерівник антитерористичного центру при СБУ Василь Крутов, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін і колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець.
Більшості з них закидають статті Кримінального кодексу, але які саме — невідомо. Данілов і Аваков внесені до списку «терористів і екстремістів» Росфінмоніторингу.
Напередодні російське МВС оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, пʼятого президента Петра Порошенка, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка та колишнього очільника Міноборони Михайла Коваля.
Наприкінці 2023 року Москва оголосила в розшук голову ГУР Кирила Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука та очільника СБУ Василя Малюка.
Українська сторона сприймає ці розшуки як елемент пропаганди, яка ні на що не впливає.
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