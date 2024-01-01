МВС росії оголосило в розшук ще низку українських політиків

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук чимало відомих українських політиків.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.У списку колишній секретар РНБО, експремʼєр-міністр, ексміністр внутрішніх справ, колишній головнокомандувач ЗСУ, екскерівник антитерористичного центру при СБУ, колишній міністр закордонних справі колишній міністр інформаційної політикиБільшості з них закидають статті Кримінального кодексу, але які саме — невідомо. Данілов і Аваков внесені до списку «терористів і екстремістів» Росфінмоніторингу.Напередодні російськеУкраїни, пʼятого президента, командувача Сухопутних військ ЗСУта колишнього очільника МіноборониНаприкінці 2023 року Москва оголосила в розшук голову ГУР, командувача Повітряних сил ЗСУта очільника СБУУкраїнська сторона сприймає ці розшуки як елемент пропаганди, яка ні на що не впливає.