МВС росії оголосило в розшук Зеленського

Володимира Зеленського.



Про це пише



Повідомляється, що МВС рф оголосило в розшук Зеленського "за статтею КК".



За якою саме - не уточнюють.



На сайті опубліковано довоєнну фотографію Зеленського та його дані.







Інших подробиць росіяни не повідомляють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті МВС Росії з'явилося повідомлення про розшук президентаПро це пише Українська правда Повідомляється, що МВС рф оголосило в розшук Зеленського "за статтею КК".За якою саме - не уточнюють.На сайті опубліковано довоєнну фотографію Зеленського та його дані.Інших подробиць росіяни не повідомляють.

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