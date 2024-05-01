МВС росії оголосило в розшук Зеленського

МВС росії оголосило в розшук Зеленського
На сайті МВС Росії з'явилося повідомлення про розшук президента Володимира Зеленського.

Про це пише Українська правда.

Повідомляється, що МВС рф оголосило в розшук Зеленського "за статтею КК".

За якою саме - не уточнюють.

На сайті опубліковано довоєнну фотографію Зеленського та його дані.

МВС росії оголосило в розшук Зеленського


Інших подробиць росіяни не повідомляють.


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Теги: війна, росія
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