У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном

У Луцьку сьогодні, 4 травня, громада віддала останню шану полеглому військовослужбовцевіПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування Гладуна Богдана Віталійовича (22.09.1971 року народження), який поклав життя, захищаючи Україну.25 квітня Богдан Гладун отримав поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новокалинове Донецької області., перебуваючи на лікуванні в КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечнікова".До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської радиПісля завершення богослужіння труну з тілом покійного воїна пронесли Театральним майданом, де сотні лучан стали перед захисником на коліна і схилили голови. Біля пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України" присутні виконали Державний Гімн України.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.