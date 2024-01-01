У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном

У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
У Луцьку сьогодні, 4 травня, громада віддала останню шану полеглому військовослужбовцеві Богдану Гладуну.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування Гладуна Богдана Віталійовича (22.09.1971 року народження), який поклав життя, захищаючи Україну.
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном

25 квітня Богдан Гладун отримав поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новокалинове Донецької області. Помер 1 травня, перебуваючи на лікуванні в КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечнікова".
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного воїна пронесли Театральним майданом, де сотні лучан стали перед захисником на коліна і схилили голови. Біля пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України" присутні виконали Державний Гімн України.
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині провели в останню путь Героя Петра Толочка
Сьогодні, 17:31
Через тренд у TikTok кияни штурмували ботанічний сад
Сьогодні, 16:59
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
Сьогодні, 16:23
МВС росії оголосило в розшук Зеленського
Сьогодні, 15:51
Рідні брати з Волині на війні стали побратимами-мінометниками
Сьогодні, 15:48
Схожі новини
На Волині провели в останню путь Героя Петра Толочка На Волині провели в останню путь Героя Петра Толочка
Сьогодні, 17:31
На Волині зустрічатимуть «на щиті» Героя Геннадія Гогулю На Волині зустрічатимуть «на щиті» Героя Геннадія Гогулю
Сьогодні, 14:10
Герой із Херсонщини знайшов вічний спочинок на Волині Герой із Херсонщини знайшов вічний спочинок на Волині
Сьогодні, 12:38
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Віталія Лесика Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Віталія Лесика
03 травень, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині провели в останню путь Героя Петра Толочка
Сьогодні, 17:31
 0
Через тренд у TikTok кияни штурмували ботанічний сад
Сьогодні, 16:59
 0
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
Сьогодні, 16:23
 0
МВС росії оголосило в розшук Зеленського
Сьогодні, 15:51
 0
Рідні брати з Волині на війні стали побратимами-мінометниками
Сьогодні, 15:48
 0
Медіа
відео
1/8