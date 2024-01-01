У Луцьку завтра – прощання з Героєм Богданом Гладуном

У Луцьку завтра – прощання з Героєм Богданом Гладуном
В обласному центрі Волині завтра, 4 травня, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Богдана Гладуна.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Як ідеться в повідомленні, у суботу, 4 травня, об 11.30 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Гладуна Богдана Віталійовича (22.09.1971 року народження).

25 квітня Богдан Гладун отримав поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новокалинове Донецької області. Помер 01 травня, перебуваючи на лікуванні в КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечнікова".

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть депутатів Київради, які ухилилися від військової служби
Сьогодні, 15:50
У Луцьку завтра – прощання з Героєм Богданом Гладуном
Сьогодні, 15:38
Волинян попередили про близькі похолодання і навіть заморозки
Сьогодні, 15:22
«Офіцер СБУ» з Києва видурював гроші у родин полонених
Сьогодні, 15:04
Під Луцьком врятували рибалку, якому стало зле у воді
Сьогодні, 14:41
Схожі новини
На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Івана Толочка На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Івана Толочка
Сьогодні, 14:23
У лікарні у Дніпрі обірвалося життя Героя з Волині У лікарні у Дніпрі обірвалося життя Героя з Волині
Сьогодні, 11:15
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку
02 травень, 14:43
Сповістили про смерть Героя Андрія Алексєєва з Волині Сповістили про смерть Героя Андрія Алексєєва з Волині
02 травень, 11:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть депутатів Київради, які ухилилися від військової служби
Сьогодні, 15:50
 0
У Луцьку завтра – прощання з Героєм Богданом Гладуном
Сьогодні, 15:38
 0
Волинян попередили про близькі похолодання і навіть заморозки
Сьогодні, 15:22
 0
«Офіцер СБУ» з Києва видурював гроші у родин полонених
Сьогодні, 15:04
 0
Під Луцьком врятували рибалку, якому стало зле у воді
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8