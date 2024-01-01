У Луцьку завтра – прощання з Героєм Богданом Гладуном
Сьогодні, 15:38
В обласному центрі Волині завтра, 4 травня, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Богдана Гладуна.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Як ідеться в повідомленні, у суботу, 4 травня, об 11.30 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Гладуна Богдана Віталійовича (22.09.1971 року народження).
25 квітня Богдан Гладун отримав поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новокалинове Донецької області. Помер 01 травня, перебуваючи на лікуванні в КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечнікова".
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Як ідеться в повідомленні, у суботу, 4 травня, об 11.30 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Гладуна Богдана Віталійовича (22.09.1971 року народження).
25 квітня Богдан Гладун отримав поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новокалинове Донецької області. Помер 01 травня, перебуваючи на лікуванні в КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечнікова".
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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