Аварія у Луцьку спричинила чималий затор

Аварія у Луцьку спричинила чималий затор
У Луцьку на кільці між стадіоном «Авангард» та історичним факультетом ВНУ трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Конкурент.

За словами очевидців аварії, через зіткнення «Ланоса» та мотоцикла рух проїжджою частиною був ускладнений. Затор тягнувся від торгового центру ПортCity, проспектом Перемоги, аж до ТРЦ «Промінь».

Як повідомили у патрульній поліції Волині, в ДТП немає постраждалих, водії розійшлися по європротоколу.
Аварія у Луцьку спричинила чималий затор


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Теги: ДТП, Луцьк
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