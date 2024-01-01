Аварія у Луцьку спричинила чималий затор

трапилася дорожньо-транспортна пригода.



Про це повідомляє



За словами очевидців аварії, через зіткнення «Ланоса» та мотоцикла рух проїжджою частиною був ускладнений. Затор тягнувся від торгового центру ПортCity, проспектом Перемоги, аж до ТРЦ «Промінь».



Як повідомили у патрульній поліції Волині, в ДТП немає постраждалих, водії розійшлися по європротоколу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на кільці між стадіоном «Авангард» та історичним факультетом ВНУПро це повідомляє Конкурент За словами очевидців аварії, через зіткнення «Ланоса» та мотоцикла рух проїжджою частиною був ускладнений. Затор тягнувся від торгового центру ПортCity, проспектом Перемоги, аж до ТРЦ «Промінь».Як повідомили у патрульній поліції Волині, в ДТП немає постраждалих, водії розійшлися по європротоколу.

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