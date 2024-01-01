У Харкові росіяни під час обстрілу вбили прикуту до ліжка жінку
Сьогодні, 16:56
Холодногірський район Харкова постраждав сьогодні, 3 травня, під ворожим обстрілом УМПБ Д-30.
Про це у телеграмі повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок обстрілу – влучання по приватному сектору. Зокрема зруйновано 3 будинки, пошкоджено 12.
Загинула 82-річна жінка, яка внаслідок інсульту 8 рокіа була прикута до ліжка.
66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 78-річний чоловік — отримав гостру реакцію на стресс.
Вибуховою хвилею заділо трамвай, який курсував неподалік — без постраждалих.
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Про це у телеграмі повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок обстрілу – влучання по приватному сектору. Зокрема зруйновано 3 будинки, пошкоджено 12.
Загинула 82-річна жінка, яка внаслідок інсульту 8 рокіа була прикута до ліжка.
66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 78-річний чоловік — отримав гостру реакцію на стресс.
Вибуховою хвилею заділо трамвай, який курсував неподалік — без постраждалих.
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