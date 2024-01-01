З 4 травня ВЛК не вказуватимуть «обмежено придатний»
Сьогодні, 16:39
З 4 травня в Україні майже повністю скасували індивідуальну оцінку придатності, коли військово-лікарська комісія могла обирати формулювання "обмежено придатний".
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на зміни до наказу Міноборони №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій.
Цей наказ набирає чинності 4 травня.
За даними видання, головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями "придатний", "непридатний" та "обмежено придатний".
У багатьох випадках формулювання "обмежено придатний" до служби за умов воєнного стану замінили на таке: "Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони".
Зазначається, що людину з таким записом у військовому квитку можуть мобілізувати, якщо у війську є потреба в поповненні саме цих підрозділів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на зміни до наказу Міноборони №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій.
Цей наказ набирає чинності 4 травня.
За даними видання, головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями "придатний", "непридатний" та "обмежено придатний".
У багатьох випадках формулювання "обмежено придатний" до служби за умов воєнного стану замінили на таке: "Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони".
Зазначається, що людину з таким записом у військовому квитку можуть мобілізувати, якщо у війську є потреба в поповненні саме цих підрозділів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини
Сьогодні, 17:13
У Харкові росіяни під час обстрілу вбили прикуту до ліжка жінку
Сьогодні, 16:56
З 4 травня ВЛК не вказуватимуть «обмежено придатний»
Сьогодні, 16:39
Аварія у Луцьку спричинила чималий затор
Сьогодні, 16:07