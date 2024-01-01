З 4 травня ВЛК не вказуватимуть «обмежено придатний»

З 4 травня ВЛК не вказуватимуть «обмежено придатний»
З 4 травня в Україні майже повністю скасували індивідуальну оцінку придатності, коли військово-лікарська комісія могла обирати формулювання "обмежено придатний".

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на зміни до наказу Міноборони №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій.

Цей наказ набирає чинності 4 травня.

За даними видання, головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями "придатний", "непридатний" та "обмежено придатний".

У багатьох випадках формулювання "обмежено придатний" до служби за умов воєнного стану замінили на таке: "Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони".

Зазначається, що людину з таким записом у військовому квитку можуть мобілізувати, якщо у війську є потреба в поповненні саме цих підрозділів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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