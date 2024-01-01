З 4 травня ВЛК не вказуватимуть «обмежено придатний»





Про це пише



Цей наказ набирає чинності 4 травня.



За даними видання, головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями "придатний", "непридатний" та "обмежено придатний".



У багатьох випадках формулювання "обмежено придатний" до служби за умов воєнного стану замінили на таке: "Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони".



Зазначається, що людину з таким записом у військовому квитку можуть мобілізувати, якщо у війську є потреба в поповненні саме цих підрозділів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 4 травня в Україні майже повністю скасували індивідуальну оцінку придатності, коли військово-лікарська комісія могла обирати формулювання "обмежено придатний".Про це пише Радіо Свобода з посиланням на зміни до наказу Міноборони №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій.Цей наказ набирає чинності 4 травня.За даними видання, головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями "придатний", "непридатний" та "обмежено придатний".У багатьох випадках формулювання "обмежено придатний" до служби за умов воєнного стану замінили на таке: "Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони".Зазначається, що людину з таким записом у військовому квитку можуть мобілізувати, якщо у війську є потреба в поповненні саме цих підрозділів.

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