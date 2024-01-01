Судитимуть депутатів Київради, які ухилилися від військової служби

Судитимуть депутатів Київради, які ухилилися від військової служби
Працівники ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового «відрядження» трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. До оборудки був залучений й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Три столичних депутати, помічник депутата обвинувачуються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України), а керівник апарату Київської міської військової адміністрації – у сприянні в ухиленні.

Командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ст. 426-1 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

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Теги: Депутати Київради, суд
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