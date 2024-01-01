Волинян попередили про близькі похолодання і навіть заморозки

Волинян попередили про близькі похолодання і навіть заморозки
На території Волинської області упродовж 4-6 травня збережеться суха малохмарна погода.

Температура вночі становитиме 8-13⁰, вдень - 20-25⁰ тепла, повідомляє в телеграмі Волинський обласний гідрометцентр.

Вночі 7 травня очікується проходження холодного фронту, пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози.

Температура вночі - 7-12⁰, вдень - 15-20⁰ тепла.

У другій половині тижня очікується нестійка погода і стане прохолодніше.

Нічна температура знижуватиметься до 3-8⁰ тепла, денна - до 10-15⁰.

У ранкові години ймовірні заморозки на ґрунті.

Волинян попередили про близькі похолодання і навіть заморозки

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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