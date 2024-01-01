Під Луцьком врятували рибалку, якому стало зле у воді
Сьогодні, 14:41
Сьогодні, 3 травня, о 12:07 до луцьких рятувальників надійшло повідомлення про те, що на ставку в селі Гаразжджа Луцького району потребує допомоги людина.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
Рибалка поліз у воду, аби розплутати свої снасті, у прохолодній воді йому стало зле та схопила судома. Він зміг схопитись за гілки куща і почав гукати на допомогу. На щастя, його почули сусіди і викликали рятувальників.
Відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька оперативно прибуло на місце події, один з вогнеборців одягнув спеціальний водолазний костюм та вплав дістався до рибалки, який перебував на відстані близько 30 м від берега. Людину благополучно доправили до берега, де йому надали допомогу медики.
Врятований чоловік 1973 року народження, мешканець міста Луцька.
О 12:21 рятувальна операція успішно завершена.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
Рибалка поліз у воду, аби розплутати свої снасті, у прохолодній воді йому стало зле та схопила судома. Він зміг схопитись за гілки куща і почав гукати на допомогу. На щастя, його почули сусіди і викликали рятувальників.
Відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька оперативно прибуло на місце події, один з вогнеборців одягнув спеціальний водолазний костюм та вплав дістався до рибалки, який перебував на відстані близько 30 м від берега. Людину благополучно доправили до берега, де йому надали допомогу медики.
Врятований чоловік 1973 року народження, мешканець міста Луцька.
О 12:21 рятувальна операція успішно завершена.
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