Під Луцьком врятували рибалку, якому стало зле у воді

Сьогодні, 3 травня, о 12:07 до луцьких рятувальників надійшло повідомлення про те, що на ставку в селі Гаразжджа Луцького району потребує допомоги людина.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.Рибалка поліз у воду, аби розплутати свої снасті, у прохолодній воді йому стало зле та схопила судома. Він зміг схопитись за гілки куща і почав гукати на допомогу. На щастя, його почули сусіди і викликали рятувальників.Відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька оперативно прибуло на місце події, один з вогнеборців одягнув спеціальний водолазний костюм та вплав дістався до рибалки, який перебував на відстані близько 30 м від берега. Людину благополучно доправили до берега, демедики.Врятований чоловік 1973 року народження, мешканець міста Луцька.О 12:21 рятувальна операція успішно завершена.