У США зростає виробництво далекобійних ракет ATACMS





Про це повідомляє



За даними видання, Пентагон тепер не турбується про виснаження своїх запасів, відправляючи ці ракети в Україну, адже виробництво вже покриває потреби США.



В армії потік ракет на склади називають «сплеском», який триватиме до кінця 2024 року.



Виробничі лінії видають десятки ракет кожні кілька місяців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сполучених Штатах щомісяця істотно збільшується виробництво далекобійних ракет ATACMS.Про це повідомляє Politico За даними видання, Пентагон тепер не турбується про виснаження своїх запасів,, адже виробництво вже покриває потреби США.В армії потік ракет на склади називають «сплеском», який триватиме до кінця 2024 року.Виробничі лінії видають десятки ракет кожні кілька місяців.

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