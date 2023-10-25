У США зростає виробництво далекобійних ракет ATACMS

У США зростає виробництво далекобійних ракет ATACMS
У Сполучених Штатах щомісяця істотно збільшується виробництво далекобійних ракет ATACMS.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, Пентагон тепер не турбується про виснаження своїх запасів, відправляючи ці ракети в Україну, адже виробництво вже покриває потреби США.

В армії потік ракет на склади називають «сплеском», який триватиме до кінця 2024 року.

Виробничі лінії видають десятки ракет кожні кілька місяців.

У США зростає виробництво далекобійних ракет ATACMS

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Теги: ракети, США
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