У США зростає виробництво далекобійних ракет ATACMS
Сьогодні, 14:01
У Сполучених Штатах щомісяця істотно збільшується виробництво далекобійних ракет ATACMS.
Про це повідомляє Politico.
За даними видання, Пентагон тепер не турбується про виснаження своїх запасів, відправляючи ці ракети в Україну, адже виробництво вже покриває потреби США.
В армії потік ракет на склади називають «сплеском», який триватиме до кінця 2024 року.
Виробничі лінії видають десятки ракет кожні кілька місяців.
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Про це повідомляє Politico.
За даними видання, Пентагон тепер не турбується про виснаження своїх запасів, відправляючи ці ракети в Україну, адже виробництво вже покриває потреби США.
В армії потік ракет на склади називають «сплеском», який триватиме до кінця 2024 року.
Виробничі лінії видають десятки ракет кожні кілька місяців.
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