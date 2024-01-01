Волинські контрабандисти «проспонсорували» прикордонників на 4 дрони

Волинські контрабандисти «проспонсорували» прикордонників на 4 дрони
Детективи Бюро економічної безпеки передали 4 безпілотні літальні апарати на потреби 6 прикордонного Волинського загону Держприкордонслужби України.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Йдеться про три саморобні квадрокоптери та один безпілотник типу «літачок», якими раніше місцеві мешканці намагалися переправити у Польщу тютюнові вироби без марок акцизного податку.

В рамках кримінальних проваджень БпЛА були вилучені та арештовані. Днями Луцький міськрайонний суд виніс рішення про зняття арешту та передачу літальних апаратів на потреби прикордонників.

Як зазначили прикордонники, літальні апарати будуть використовуватися для підтримки підрозділів Сил оборони, які виконують завдання в зоні бойових дій.


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Теги: БЕБ, Волинь
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