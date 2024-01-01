Волинські контрабандисти «проспонсорували» прикордонників на 4 дрони





Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.



Йдеться про три саморобні квадрокоптери та один безпілотник типу «літачок», якими раніше місцеві мешканці намагалися переправити у Польщу тютюнові вироби без марок акцизного податку.



В рамках кримінальних проваджень БпЛА були вилучені та арештовані. Днями Луцький міськрайонний суд виніс рішення про зняття арешту та передачу літальних апаратів на потреби прикордонників.



Як зазначили прикордонники, літальні апарати будуть використовуватися для підтримки підрозділів Сил оборони, які виконують завдання в зоні бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Детективи Бюро економічної безпеки передали 4 безпілотні літальні апарати на потреби 6 прикордонного Волинського загону Держприкордонслужби України.Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.Йдеться про три саморобні квадрокоптери та один безпілотник типу «літачок», якими раніше місцеві мешканцібез марок акцизного податку.В рамках кримінальних проваджень БпЛА були вилучені та арештовані. Днями Луцький міськрайонний суд виніс рішення про зняття арешту та передачу літальних апаратів на потреби прикордонників.Як зазначили прикордонники, літальні апарати будуть використовуватися для підтримки підрозділів Сил оборони, які виконують завдання в зоні бойових дій.

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