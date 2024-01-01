Волинські контрабандисти «проспонсорували» прикордонників на 4 дрони
Сьогодні, 13:45
Детективи Бюро економічної безпеки передали 4 безпілотні літальні апарати на потреби 6 прикордонного Волинського загону Держприкордонслужби України.
Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Йдеться про три саморобні квадрокоптери та один безпілотник типу «літачок», якими раніше місцеві мешканці намагалися переправити у Польщу тютюнові вироби без марок акцизного податку.
В рамках кримінальних проваджень БпЛА були вилучені та арештовані. Днями Луцький міськрайонний суд виніс рішення про зняття арешту та передачу літальних апаратів на потреби прикордонників.
Як зазначили прикордонники, літальні апарати будуть використовуватися для підтримки підрозділів Сил оборони, які виконують завдання в зоні бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Йдеться про три саморобні квадрокоптери та один безпілотник типу «літачок», якими раніше місцеві мешканці намагалися переправити у Польщу тютюнові вироби без марок акцизного податку.
В рамках кримінальних проваджень БпЛА були вилучені та арештовані. Днями Луцький міськрайонний суд виніс рішення про зняття арешту та передачу літальних апаратів на потреби прикордонників.
Як зазначили прикордонники, літальні апарати будуть використовуватися для підтримки підрозділів Сил оборони, які виконують завдання в зоні бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Івана Толочка
Сьогодні, 14:23
У США зростає виробництво далекобійних ракет ATACMS
Сьогодні, 14:01
Волинські контрабандисти «проспонсорували» прикордонників на 4 дрони
Сьогодні, 13:45
У Волинському драмтеатрі запрацювала нова локація. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
У рф дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але невідомо, чи здатні вони його реалізувати, – Павлюк
Сьогодні, 13:10