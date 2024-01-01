У Волинському драмтеатрі запрацювала нова локація. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відкрили конференц-залу. Тепер можна проводити тренінги, семінари, конференції, презентації, майстер-класи та інші зустрічі – у самісінькому центрі міста.
Про це повідомили на сторінці театру.
"Організуйте вашу подію у нас. Адже у театрі (у фоє на другому поверсі) тепер є конференц-зала! Тож, кращого й зручнішого місця не знайти.
Пропонуємо до 200 місць (100 стільців в наявності), можливість зробити каву-брейк та фуршет, кейтеринг або інший захід. Щодо обладнання, то є підключення до бездротового інтернету та якісного мультимедіа (великого екрану з професійним звуком).
Також подбаємо про вашу безпеку – у закладі є укриття. А для людей з інвалідністю працює підйомний механізм", - йдеться у дописі.
За деталями можна звертатись в адміністрацію театру, або за номером телефону +38(050)8812795 (Дмитро, головний адміністратор).
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Про це повідомили на сторінці театру.
"Організуйте вашу подію у нас. Адже у театрі (у фоє на другому поверсі) тепер є конференц-зала! Тож, кращого й зручнішого місця не знайти.
Пропонуємо до 200 місць (100 стільців в наявності), можливість зробити каву-брейк та фуршет, кейтеринг або інший захід. Щодо обладнання, то є підключення до бездротового інтернету та якісного мультимедіа (великого екрану з професійним звуком).
Також подбаємо про вашу безпеку – у закладі є укриття. А для людей з інвалідністю працює підйомний механізм", - йдеться у дописі.
За деталями можна звертатись в адміністрацію театру, або за номером телефону +38(050)8812795 (Дмитро, головний адміністратор).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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