Волинська митниця розпочала службове розслідування щодо працівника, вдома у якого знайшли контрабандні «електронки»





Про це журналістам ВолиньPost розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.



«Службове розслідування було ініційоване керівництвом митниці.

Митниця тісно співпрацює зі слідством. Ніхто не буде толерувати такої поведінки, навіть якщо це стосується приватних, а не службових звʼязків працівників», – сказала вона.



Деталі розслідування у митниці не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства.



Нагадаємо,



За результатами обшуків житлового та офісного приміщень детективи виявили та вилучили майже 8 тисяч штук електронних сигарет, рідин до них, пристроїв для електронних випаровувачів, готівку, мобільний телефон та ноутбук. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить близько 3,2 мільйони гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська митниця відреагувала на інформацію про контрабандні електронні сигарети, які були виявлені детективами Бюро економічної безпеки в помешканні одного з митників. Щодо цього працівника вже розпочали службове розслідування та відсторонили його із займаної посади.Про це журналістам ВолиньPost розповіла речниця Волинської митниці«Службове розслідування було ініційоване керівництвом митниці.Митниця тісно співпрацює зі слідством. Ніхто не буде толерувати такої поведінки, навіть якщо це стосується приватних, а не службових звʼязків працівників», – сказала вона.Деталі розслідування у митниці не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства.Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили осіб, які налагодили реалізацію контрабандних електронних сигарет та рідин до них. Було встановлено, що жителі одного з прикордонних районів області організували нелегальний продаж підакцизних товарів китайського виробництва. Реалізовували продукцію через телеграм-канал, замовлення відправляли поштою. Також під час слідчих дій БЕБ встановило, що в будинку, де зберігався контрабандний товар, проживає працівник митниці.За результатами обшуків житлового та офісного приміщень детективи виявили та вилучили майже 8 тисяч штук електронних сигарет, рідин до них, пристроїв для електронних випаровувачів, готівку, мобільний телефон та ноутбук. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить близько 3,2 мільйони гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію