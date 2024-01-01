Через «Устилуг» намагались вивезти 13 антикварних книг та дві медалі

Через «Устилуг» намагались вивезти 13 антикварних книг та дві медалі
13 книг, виданих на зорі ХХ сторіччя, а ще 2 медалі, які можуть мати історичну чи культурну цінність, вилучили з багажу водія на посту "Устилуг". Це - вже другий випадок схожого правопорушення, виявленого на "зеленому коридорі" пункту пропуску впродовж тижня.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Порушником, який намагався вивезти антикваріат за кордон без належного дозволу Міністерства культури України, тепер став громадянин Естонії.

Як і належить у таких випадках, митники передали їх на експертизу науковцям, а до правоохоронних органів скерували повідомлення про ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 201 Кримінального кодексу "контрабанда культурних цінностей".
Через «Устилуг» намагались вивезти 13 антикварних книг та дві медалі

В українському законодавстві антикварними можуть бути визнані культурні цінності як об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне чи наукове значення, а тому підлягають збереженню, відтворенню та охороні державою, які створені ❗️більше 50 років❗️ тому. Про висновки науковців щодо цієї підбірки книг розповімо за результатами експертизи.
Через «Устилуг» намагались вивезти 13 антикварних книг та дві медалі
Через «Устилуг» намагались вивезти 13 антикварних книг та дві медалі
Через «Устилуг» намагались вивезти 13 антикварних книг та дві медалі
Через «Устилуг» намагались вивезти 13 антикварних книг та дві медалі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Устилуг, антикварні книги, медалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська митниця розпочала службове розслідування щодо працівника, вдома у якого знайшли контрабандні «електронки»
Сьогодні, 13:10
У рф дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але невідомо, чи здатні вони його реалізувати, – Павлюк
Сьогодні, 13:10
Через «Устилуг» намагались вивезти 13 антикварних книг та дві медалі
Сьогодні, 12:50
Російська армія зайшла на американську військову базу в Нігері
Сьогодні, 12:44
Порушення ПДР на перехрестях: на Волині вже постраждали 14 людей
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
На Волині судили чоловіка, який їхав через «Устилуг» з фальшивими документами На Волині судили чоловіка, який їхав через «Устилуг» з фальшивими документами
29 квітень, 23:19
Через «Устилуг» намагалися провезти наркотичні речовини та набої Через «Устилуг» намагалися провезти наркотичні речовини та набої
22 квітень, 09:39
Суд на Волині оштрафував чоловіка, який пропонував на «Устилузі» 100 євро хабаря Суд на Волині оштрафував чоловіка, який пропонував на «Устилузі» 100 євро хабаря
18 квітень, 17:05
Хабар на «Устилузі»: волинянин хотів вивезти за кордон свого дорослого сина Хабар на «Устилузі»: волинянин хотів вивезти за кордон свого дорослого сина
15 квітень, 14:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Івана Толочка
Сьогодні, 14:23
 0
У США зростає виробництво далекобійних ракет ATACMS
Сьогодні, 14:01
 0
Волинські контрабандисти «проспонсорували» прикордонників на 4 дрони
Сьогодні, 13:45
 0
У Волинському драмтеатрі запрацювала нова локація. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
 0
Волинська митниця розпочала службове розслідування щодо працівника, вдома у якого знайшли контрабандні «електронки»
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8