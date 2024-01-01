Через «Устилуг» намагались вивезти 13 антикварних книг та дві медалі
Сьогодні, 12:50
13 книг, виданих на зорі ХХ сторіччя, а ще 2 медалі, які можуть мати історичну чи культурну цінність, вилучили з багажу водія на посту "Устилуг". Це - вже другий випадок схожого правопорушення, виявленого на "зеленому коридорі" пункту пропуску впродовж тижня.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Порушником, який намагався вивезти антикваріат за кордон без належного дозволу Міністерства культури України, тепер став громадянин Естонії.
Як і належить у таких випадках, митники передали їх на експертизу науковцям, а до правоохоронних органів скерували повідомлення про ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 201 Кримінального кодексу "контрабанда культурних цінностей".
В українському законодавстві антикварними можуть бути визнані культурні цінності як об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне чи наукове значення, а тому підлягають збереженню, відтворенню та охороні державою, які створені ❗️більше 50 років❗️ тому. Про висновки науковців щодо цієї підбірки книг розповімо за результатами експертизи.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Порушником, який намагався вивезти антикваріат за кордон без належного дозволу Міністерства культури України, тепер став громадянин Естонії.
Як і належить у таких випадках, митники передали їх на експертизу науковцям, а до правоохоронних органів скерували повідомлення про ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 201 Кримінального кодексу "контрабанда культурних цінностей".
В українському законодавстві антикварними можуть бути визнані культурні цінності як об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне чи наукове значення, а тому підлягають збереженню, відтворенню та охороні державою, які створені ❗️більше 50 років❗️ тому. Про висновки науковців щодо цієї підбірки книг розповімо за результатами експертизи.
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