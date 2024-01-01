Через «Устилуг» намагались вивезти 13 антикварних книг та дві медалі

13 книг, виданих на зорі ХХ сторіччя, а ще 2 медалі, які можуть мати історичну чи культурну цінність, вилучили з багажу водія на посту "Устилуг". Це - вже другий випадок схожого правопорушення, виявленого на "зеленому коридорі" пункту пропуску впродовж тижня.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Порушником, який намагався вивезти антикваріат за кордон без належного дозволу Міністерства культури України, тепер став громадянин Естонії.Як і належить у таких випадках, митники передали їх на експертизу науковцям, а до правоохоронних органів скерували повідомлення про ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 201 Кримінального кодексу "контрабанда культурних цінностей".В українському законодавстві антикварними можуть бути визнані культурні цінності як об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне чи наукове значення, а тому підлягають збереженню, відтворенню та охороні державою, які створені ❗️більше 50 років❗️ тому. Про висновки науковців щодо цієї підбірки книг розповімо за результатами експертизи.