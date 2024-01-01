Російська армія зайшла на американську військову базу в Нігері

Російська армія зайшла на американську військову базу в Нігері
Російські війська зайшли на американську базу в Нігері. Вони ділять її вже кілька тижнів.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Ідеться про Air Base 10, що розташована поблизу міста Ніамей. Вона є ключовою базою американців для проведення контртерористичних операцій в регіоні Сахель. Нещодавно США погодились на вимогу хунти вивести війська, але росіяни заїхали до країни швидше.

Джерело Reuters розповіло, що американці та росіяни займають ангари в різних частинах бази та не перетинаються. Ситуація контрольована. Очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив це і каже, що у росіян доступу до військової техніки й обладнання США немає.

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Теги: США, Африка
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