На Волині розшукали 15-річного хлопця, який повертався від знайомих через ліс та заблукав

На Волині поліцейські оперативно розшукали зниклого неповнолітнього.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сьогодні вночі, близько 1 години, до поліції із заявою звернулася місцева жителька одного з сіл Старовижівської громади. Жінка повідомила, що вчора ввечері її 15-річний син велосипедом поїхав з дому та не повернувся. Телефон не відповідає, місце перебування хлопця невідоме.«На пошуки неповнолітнього одразу ж орієнтували особовий склад відділення поліції № 2 (с. Ратне), відділу поліцейської діяльності №1 (с. Стара Вижівка), громадськість. Завдяки вижитим заходам хлопця оперативно знайшли у лісі неподалік села. На це знадобилось менше 2 годин часу», - розповів очільник ратнівської поліціїПоліцейські ретельно обстежували місцевість. І незабаром хлопець почув звуки автомобілів та крики людей та подав свій голос. Один з місцевих мешканців через воду пройшов по хлопця і перевів його на суху площину назад, де вже його чекали небайдужі.З’ясувалося, що розшукуваний напередодні ввечері поїхав велосипедом до знайомих у сусіднє село. Повертаючись назад, школяр попрямував через ліс та заблукав у темряві.«Навколо була вода. Я зупинився. Згодом почув звуки. Мені сказали йти на голос, я так і зробив. Коли вийшов, побачив багато машин, поліцейських, інших людей та батьків. Дякую поліції, що врятували мене, більше такого не повториться», – запевнив юнак.