У Луцьку зник безвісти 30-річний чоловік: вийшов з роботи і не повернувся
Сьогодні, 11:25
У Луцьку поліцейські розшукують безвісти зниклого 30-річного чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Кравчені Дмитра Миколайовича, 01 квітня 1994 року народження, жителя Луцька.
Чоловік 02 травня 2024 року близько 09 години вийшов з роботи, що знаходиться по вулиці Карбишева, та пішов у напрямку вулиці Конякіна. На роботу не повернувся, на зв'язок не виходить, місцезнаходження його невідоме.
За інформацією зниклого востаннє бачили по вулиці Захисників України у Луцьку.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, коротке, очі блакитні.
Був одягнений: у футболку зеленого кольору з надписом білого кольору, штани темно-сірі, темні кросівки з білими вставками. При собі мав рюкзак чорного кольору.
Особливі прикмети: татуювання на обох руках у вигляді знаку зодіаку –Овен, на іншій мультперсонажі.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого громадянина, прохання повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0979190466, або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Кравчені Дмитра Миколайовича, 01 квітня 1994 року народження, жителя Луцька.
Чоловік 02 травня 2024 року близько 09 години вийшов з роботи, що знаходиться по вулиці Карбишева, та пішов у напрямку вулиці Конякіна. На роботу не повернувся, на зв'язок не виходить, місцезнаходження його невідоме.
За інформацією зниклого востаннє бачили по вулиці Захисників України у Луцьку.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, коротке, очі блакитні.
Був одягнений: у футболку зеленого кольору з надписом білого кольору, штани темно-сірі, темні кросівки з білими вставками. При собі мав рюкзак чорного кольору.
Особливі прикмети: татуювання на обох руках у вигляді знаку зодіаку –Овен, на іншій мультперсонажі.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого громадянина, прохання повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0979190466, або 102", - наголошують у поліції.
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