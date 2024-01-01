У Луцьку зник безвісти 30-річний чоловік: вийшов з роботи і не повернувся

У Луцьку поліцейські розшукують безвісти зниклого 30-річного чоловіка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 01 квітня 1994 року народження, жителя Луцька.Чоловік 02 травня 2024 року близько 09 години вийшов з роботи, що знаходиться по вулиці Карбишева, та пішов у напрямку вулиці Конякіна. На роботу не повернувся, на зв'язок не виходить, місцезнаходження його невідоме.За інформацією зниклого востаннє бачили по вулиці Захисників України у Луцьку.зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, коротке, очі блакитні.у футболку зеленого кольору з надписом білого кольору, штани темно-сірі, темні кросівки з білими вставками. При собі мав рюкзак чорного кольору.татуювання на обох руках у вигляді знаку зодіаку –Овен, на іншій мультперсонажі."Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого громадянина, прохання повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0979190466, або 102", - наголошують у поліції.