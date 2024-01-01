У Луцьку зник безвісти 30-річний чоловік: вийшов з роботи і не повернувся

У Луцьку зник безвісти 30-річний чоловік: вийшов з роботи і не повернувся
У Луцьку поліцейські розшукують безвісти зниклого 30-річного чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Кравчені Дмитра Миколайовича, 01 квітня 1994 року народження, жителя Луцька.

Чоловік 02 травня 2024 року близько 09 години вийшов з роботи, що знаходиться по вулиці Карбишева, та пішов у напрямку вулиці Конякіна. На роботу не повернувся, на зв'язок не виходить, місцезнаходження його невідоме.

За інформацією зниклого востаннє бачили по вулиці Захисників України у Луцьку.

Прикмети безвісти зниклого: зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, коротке, очі блакитні.

Був одягнений: у футболку зеленого кольору з надписом білого кольору, штани темно-сірі, темні кросівки з білими вставками. При собі мав рюкзак чорного кольору.

Особливі прикмети: татуювання на обох руках у вигляді знаку зодіаку –Овен, на іншій мультперсонажі.
У Луцьку зник безвісти 30-річний чоловік: вийшов з роботи і не повернувся

"Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого громадянина, прохання повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0979190466, або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Луцьк, зниклий безвісти, поліція
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