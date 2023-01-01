Кремль вирішив вивезти більшість «вагнерівців» з Білорусі до Африки, – Спротив





Про це



За задумом, "вагнерівці" залишать Білорусь та виїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку.



"У всіх цих країнах Кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси, та підтримує або хунту, або заколотників.



Менша частина терористів залишиться інструктувати спецпідрозділи МВС Білорусі для протидії можливому заколоту проти Лукашенка або підпише контракт з МО рф на війну проти України", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 25 серпня самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявляв, що "вагнерівці" залишаться в країні попри смерть засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Політичне керівництво рф вирішило до середини вересня вивезти більшу частину найманців ПВК "Вагнер" з Білорусі до країн Африки.Про це повідомили у Центрі національного спротиву.За задумом, "вагнерівці" залишать Білорусь та виїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку."У всіх цих країнах Кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси, та підтримує або хунту, або заколотників.Менша частина терористів залишиться інструктувати спецпідрозділи МВС Білорусі для протидії можливому заколоту проти Лукашенка або підпише контракт з МО рф на війну проти України", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 25 серпня самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявляв, що "вагнерівці" залишаться в країні попри смерть засновника "ПВК Вагнер"

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