Перші ядерні боєголовки доставили до Білорусі кілька днів тому, – Буданов

Кирило Буданов заявив, що до Білорусі доставили перші ядерні боєголовки.



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За словами Буданова, ядерна зброя в Білорусі - це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок.



"До речі, стосовно ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для Білорусі документи. Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка У", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник ГУР МОзаявив, що до Білорусі доставили перші ядерні боєголовки.Про це пише Цензор.НЕТ За словами Буданова, ядерна зброя в Білорусі - це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок."До речі, стосовно ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для Білорусі документи. Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка У", - додав він.

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