Десятки тисяч українців помилково отримують виплати переселенців: чи заберуть їх





Про це повідомляє Ірину Верещук в ефірі телемарафону.



"Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тисяч постійно перебувають за кордоном, проживають там, і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи", - сказала вона.



Окрім того, майже 10 тисяч українців значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, проте на них і далі отримують виплати.



Віце-прем'єр повідомила, що у реєстрі також знайшли помилки, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей. За її словами, таких родин знайшли майже 60 тисяч.



Верещук додала, що всі помилки виправлять, і виплати таким особам припинять.



Вона додала, що наразі виплати для переселенців отримують 2 млн 600 тисяч осіб.



Нововведення для переселенців



З 1 серпня переселенцям, які отримують допомогу в Україні, мали автоматично продовжити виплати ще на шість місяців.



Водночас деяким категоріям ВПО скасують щомісячні виплати, якщо вони здійснили великі витрати з 1 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 180 тисяч українців помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територійв ефірі телемарафону."Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тисяч постійно перебувають за кордоном, проживають там, і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи", - сказала вона.Окрім того, майже 10 тисяч українців значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, проте на них і далі отримують виплати.Віце-прем'єр повідомила, що у реєстрі також знайшли помилки, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей. За її словами, таких родин знайшли майже 60 тисяч.Верещук додала, що всі помилки виправлять, і виплати таким особам припинять.Вона додала, що наразі виплати для переселенців отримують 2 млн 600 тисяч осіб.З 1 серпня переселенцям, які отримують допомогу в Україні, мали автоматично продовжити виплати ще на шість місяців.Водночас деяким категоріям ВПО скасують щомісячні виплати, якщо вони здійснили великі витрати з 1 серпня.

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