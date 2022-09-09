Десятки тисяч українців помилково отримують виплати переселенців: чи заберуть їх

Десятки тисяч українців помилково отримують виплати переселенців: чи заберуть їх
Майже 180 тисяч українців помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук в ефірі телемарафону.

"Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тисяч постійно перебувають за кордоном, проживають там, і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи", - сказала вона.

Окрім того, майже 10 тисяч українців значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, проте на них і далі отримують виплати.

Віце-прем'єр повідомила, що у реєстрі також знайшли помилки, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей. За її словами, таких родин знайшли майже 60 тисяч.

Верещук додала, що всі помилки виправлять, і виплати таким особам припинять.

Вона додала, що наразі виплати для переселенців отримують 2 млн 600 тисяч осіб.

Нововведення для переселенців

З 1 серпня переселенцям, які отримують допомогу в Україні, мали автоматично продовжити виплати ще на шість місяців.

Водночас деяким категоріям ВПО скасують щомісячні виплати, якщо вони здійснили великі витрати з 1 серпня.

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Теги: Українці, виплати, переселенці
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