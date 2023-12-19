Волинські контрабандисти «подарували» прикордонникам два БПЛА
Сьогодні, 11:11
Оперативники Волинського загону спільно з військовослужбовцями відділу "Рівне" викрили чергову оборудку контрабандистів, які за допомогою безпілотників збиралися переправити через українсько-польський кордон тютюнові вироби.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
У рамках протидії цьому виду протиправної діяльності, кримінальними аналітиками оперативних підрозділів загону було встановлено можливі місця злету та посадки безпілотних літальних апаратів в прикордонні Ковельщини. Реалізовуючи наявну інформацію, учора вночі прикордонники знайшли неподалік держрубежу катапульту для запуску безпілотника та три пакунки з підготовленими до переміщення сигаретами. Поряд знаходилось 4 акумуляторні батареї для живлення БпЛА.
Під час подальших пошукових заходів на околицях населених пунктів Римачі та Любомль було виявлено два безпілотні літальні апарати типу «Літак».
Безпілотники, акумулятори та катапульту, а також 720 пачок тютюнових виробів прикордонники передали детективам Бюро економічної безпеки у Волинській області.
Наразі встановлюються всі обставини правопорушення та причетні особи.
Заходи проводилися спільно зі співробітниками УСР у Волинській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Зазначимо, що цьогоріч прикордонники Волині уже виявили та вилучили у протиправних елементів 5 безпілотників, різного роду комплектуючі до них, та запобігли незаконному переміщенні через кордон з використанням БпЛА понад 22-х кілограмів наркотиків і майже тисячі пачок тютюнових виробів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
У рамках протидії цьому виду протиправної діяльності, кримінальними аналітиками оперативних підрозділів загону було встановлено можливі місця злету та посадки безпілотних літальних апаратів в прикордонні Ковельщини. Реалізовуючи наявну інформацію, учора вночі прикордонники знайшли неподалік держрубежу катапульту для запуску безпілотника та три пакунки з підготовленими до переміщення сигаретами. Поряд знаходилось 4 акумуляторні батареї для живлення БпЛА.
Під час подальших пошукових заходів на околицях населених пунктів Римачі та Любомль було виявлено два безпілотні літальні апарати типу «Літак».
Безпілотники, акумулятори та катапульту, а також 720 пачок тютюнових виробів прикордонники передали детективам Бюро економічної безпеки у Волинській області.
Наразі встановлюються всі обставини правопорушення та причетні особи.
Заходи проводилися спільно зі співробітниками УСР у Волинській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Зазначимо, що цьогоріч прикордонники Волині уже виявили та вилучили у протиправних елементів 5 безпілотників, різного роду комплектуючі до них, та запобігли незаконному переміщенні через кордон з використанням БпЛА понад 22-х кілограмів наркотиків і майже тисячі пачок тютюнових виробів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У британських школах заборонили смартфони
Сьогодні, 11:32
Волинські контрабандисти «подарували» прикордонникам два БПЛА
Сьогодні, 11:11
Десяті роковини розстрілів на Майдані: протистояння у фото
Сьогодні, 11:00
26-річний лучанин збив 16-річну дівчину: повідомили деталі
Сьогодні, 10:40
Військовий вишкіл у луцькому ліцеї: 70 школярів вчилися керувати дронами та надавати домедичну допомогу
Сьогодні, 10:36