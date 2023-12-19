Волинські контрабандисти «подарували» прикордонникам два БПЛА

Волинські контрабандисти «подарували» прикордонникам два БПЛА
Оперативники Волинського загону спільно з військовослужбовцями відділу "Рівне" викрили чергову оборудку контрабандистів, які за допомогою безпілотників збиралися переправити через українсько-польський кордон тютюнові вироби.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

У рамках протидії цьому виду протиправної діяльності, кримінальними аналітиками оперативних підрозділів загону було встановлено можливі місця злету та посадки безпілотних літальних апаратів в прикордонні Ковельщини. Реалізовуючи наявну інформацію, учора вночі прикордонники знайшли неподалік держрубежу катапульту для запуску безпілотника та три пакунки з підготовленими до переміщення сигаретами. Поряд знаходилось 4 акумуляторні батареї для живлення БпЛА.
Волинські контрабандисти «подарували» прикордонникам два БПЛА

Під час подальших пошукових заходів на околицях населених пунктів Римачі та Любомль було виявлено два безпілотні літальні апарати типу «Літак».
Волинські контрабандисти «подарували» прикордонникам два БПЛА

Безпілотники, акумулятори та катапульту, а також 720 пачок тютюнових виробів прикордонники передали детективам Бюро економічної безпеки у Волинській області.
Волинські контрабандисти «подарували» прикордонникам два БПЛА

Наразі встановлюються всі обставини правопорушення та причетні особи.
Волинські контрабандисти «подарували» прикордонникам два БПЛА

Заходи проводилися спільно зі співробітниками УСР у Волинській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Зазначимо, що цьогоріч прикордонники Волині уже виявили та вилучили у протиправних елементів 5 безпілотників, різного роду комплектуючі до них, та запобігли незаконному переміщенні через кордон з використанням БпЛА понад 22-х кілограмів наркотиків і майже тисячі пачок тютюнових виробів.

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Теги: контрабанда, Волинь
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