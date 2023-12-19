Волинські контрабандисти «подарували» прикордонникам два БПЛА

Оперативники Волинського загону спільно з військовослужбовцями відділу "Рівне" викрили чергову оборудку контрабандистів, якічерез українсько-польський кордон тютюнові вироби.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.У рамках протидії цьому виду протиправної діяльності, кримінальними аналітиками оперативних підрозділів загону було встановлено можливі місця злету та посадки безпілотних літальних апаратів в прикордонні Ковельщини. Реалізовуючи наявну інформацію, учора вночі прикордонники знайшли неподалік держрубежу катапульту для запуску безпілотника та три пакунки з підготовленими до переміщення сигаретами. Поряд знаходилось 4 акумуляторні батареї для живлення БпЛА.Під час подальших пошукових заходів на околицях населених пунктів Римачі та Любомль було виявлено два безпілотні літальні апарати типу «Літак».Безпілотники, акумулятори та катапульту, а також 720 пачок тютюнових виробів прикордонники передали детективам Бюро економічної безпеки у Волинській області.Наразі встановлюються всі обставини правопорушення та причетні особи.Заходи проводилися спільно зі співробітниками УСР у Волинській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.Зазначимо, що цьогоріч прикордонники Волині уже виявили та вилучили у протиправних елементів 5 безпілотників, різного роду комплектуючі до них, та запобігли незаконному переміщенні через кордон з використанням БпЛА понад 22-х кілограмів наркотиків і майже тисячі пачок тютюнових виробів.