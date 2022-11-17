Виробляли БпЛА, щоб переправляти через кордон цигарки: на Волині викрили контробандистів





Про це



Зловмисники активно використовують новітні технології, зокрема БпЛА для відстеження дій прикордонників та переміщення сигарет до країн ЄС. Вказаний спосіб контрабанди став найбільш розповсюдженим останнім часом.



Доки прикордонники за допомогою БпЛА знищують ворога на бойових позиціях та зазнають втрат, окремі ділки використовують ці технології для власного збагачення.



У помешканнях та господарських будівлях фігурантів виявлено та вилучено 8 БПЛА типу "Літак" і "Квадрокоптер" та мотодельтаплан. Його зловмисники планували використовувати для переправлення осіб та сигарет до Польщі.



Окрім того, під час обшуків правоохоронці знайшли предмети, що застосовувались при організації протиправної діяльності:



тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери та фото пастки. За їх допомогою зловмисники відстежували рух прикордонних нарядів і координували свої дії. До того ж прикордонники вилучили понад 2 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів, чималу кількість сучасних гаджетів та чорнові записи з доказами вчинення протиправної діяльності.



На одній з адрес було викрито цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників. Таким чином ділки налагодили безперебійне "технічне" забезпечення протиправної діяльності контрабандистів. На місці вилучено каркаси та фюзеляжі майбутніх БпЛА і різні комплектуючі.



Наразі триває досудове розслідування та дослідження навігаційного обладнання вилучених літальних апаратів. Вилучені БпЛА плануються до передачі підрозділам Держприкордонслужби, які виконують завдання в складі Сил оборони України. Про осіб, причетних до протиправної діяльності, проінформовано підрозділи ТЦК. Нині вивчається можливість використання їхніх навичок в протидії ворожим військам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці Волинської області викрили "підприємство" із виготовлення безпілотних літальних апаратів, для переміщення контрабанди.Про це повідомляють у МВС.Зловмисники активно використовують новітні технології, зокрема БпЛА для відстеження дій прикордонників та переміщення сигарет до країн ЄС. Вказаний спосіб контрабанди став найбільш розповсюдженим останнім часом.Доки прикордонники за допомогою БпЛА знищують ворога на бойових позиціях та зазнають втрат, окремі ділки використовують ці технології для власного збагачення.У помешканнях та господарських будівлях фігурантів виявлено та вилучено 8 БПЛА типу "Літак" і "Квадрокоптер" та мотодельтаплан. Його зловмисники планували використовувати для переправлення осіб та сигарет до Польщі.тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери та фото пастки. За їх допомогою зловмисники відстежували рух прикордонних нарядів і координували свої дії. До того ж прикордонники вилучили понад 2 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів, чималу кількість сучасних гаджетів та чорнові записи з доказами вчинення протиправної діяльності.На одній з адрес було викрито цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників. Таким чином ділки налагодили безперебійне "технічне" забезпечення протиправної діяльності контрабандистів. На місці вилучено каркаси та фюзеляжі майбутніх БпЛА і різні комплектуючі.Наразі триває досудове розслідування та дослідження навігаційного обладнання вилучених літальних апаратів. Вилучені БпЛА плануються до передачі підрозділам Держприкордонслужби, які виконують завдання в складі Сил оборони України. Про осіб, причетних до протиправної діяльності, проінформовано підрозділи ТЦК. Нині вивчається можливість використання їхніх навичок в протидії ворожим військам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію