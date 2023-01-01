ЗСУ знищили ворожий пункт управління армійського рівня
Сьогодні, 11:50
Збройні сили України вчора, 14 грудня, близько 23:20 на східній околиці Маріуполя знищили російський тиловий пункт управління армійського рівня.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Склади з паливно-мастильними матеріалами та стоянка бойової і транспортної техніки уражені Силами Оборони України одним точковим ударом.
Протиповітряна оборона ворога не спрацювала.
Більш конкретні результати уточнюються.
Нагадаємо, росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила 343890 вояк.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Склади з паливно-мастильними матеріалами та стоянка бойової і транспортної техніки уражені Силами Оборони України одним точковим ударом.
Протиповітряна оборона ворога не спрацювала.
Більш конкретні результати уточнюються.
Нагадаємо, росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила 343890 вояк.
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