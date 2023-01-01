ЗСУ знищили ворожий пункт управління армійського рівня

ЗСУ знищили ворожий пункт управління армійського рівня
Збройні сили України вчора, 14 грудня, близько 23:20 на східній околиці Маріуполя знищили російський тиловий пункт управління армійського рівня.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Склади з паливно-мастильними матеріалами та стоянка бойової і транспортної техніки уражені Силами Оборони України одним точковим ударом.

Протиповітряна оборона ворога не спрацювала.

Більш конкретні результати уточнюються.



Нагадаємо, росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила 343890 вояк.

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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