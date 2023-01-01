ЗСУ знищили ворожий пункт управління армійського рівня





Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Склади з паливно-мастильними матеріалами та стоянка бойової і транспортної техніки уражені Силами Оборони України одним точковим ударом.



Протиповітряна оборона ворога не спрацювала.



Більш конкретні результати уточнюються.







Нагадаємо, росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила 343890 вояк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України вчора, 14 грудня, близько 23:20 на східній околиці Маріуполя знищили російський тиловий пункт управління армійського рівня.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Склади з паливно-мастильними матеріалами та стоянка бойової і транспортної техніки уражені Силами Оборони України одним точковим ударом.Протиповітряна оборона ворога не спрацювала.Більш конкретні результати уточнюються.Нагадаємо, росія від початку повномасштабного вторгнення343890 вояк.

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