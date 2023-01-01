У Нововолинську вшанували пам’ять полеглих Героїв
Сьогодні, 12:07
Для вшанування пам’яті військовослужбовців Романа Бербеги і Тараса Харука, які полягли на війні, у Нововолинську відкрили меморіальні дошки.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«На превеликий жаль, війна забирає кращих. Патріотів України, фахівців своєї справи, тих, хто мав би творити майбутнє вільної демократичної держави», - зазначив Карпус.
Сьогодні,15 грудня, відкрили пам’ятні дошки двом полеглим Захисникам України, випускникам Нововолинського ліцею №8 – Роману Бербезі й Тарасу Харуку.
«Кажуть, що наші полеглі Герої житимуть, доки буде жити пам’ять про них. Тож шануймо подвиг Захисників України та молімося, щоб їхні душі оселилися у Царстві Небесному», - додав міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«На превеликий жаль, війна забирає кращих. Патріотів України, фахівців своєї справи, тих, хто мав би творити майбутнє вільної демократичної держави», - зазначив Карпус.
Сьогодні,15 грудня, відкрили пам’ятні дошки двом полеглим Захисникам України, випускникам Нововолинського ліцею №8 – Роману Бербезі й Тарасу Харуку.
«Кажуть, що наші полеглі Герої житимуть, доки буде жити пам’ять про них. Тож шануймо подвиг Захисників України та молімося, щоб їхні душі оселилися у Царстві Небесному», - додав міський голова.
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