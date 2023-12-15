На польському кордоні збили трьох українських водіїв: керманича затримала поліція
Сьогодні, 12:37
На польсько-українському кордоні водій на польських номерах скоїв наїзд на трьох українських водіїв, вони отримали незначні травми.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УП.
"14 грудня на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв. На місце ДТП одразу вирушив український консул.
Громадяни України отримали незначні травми. Їм була надана медична допомога на місці. Госпіталізації вони не потребували", - йдеться в повідомленні.
За словами Ніколенка, водій автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд, затриманий поліцією.
Наразі розпочалися слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УП.
"14 грудня на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв. На місце ДТП одразу вирушив український консул.
Громадяни України отримали незначні травми. Їм була надана медична допомога на місці. Госпіталізації вони не потребували", - йдеться в повідомленні.
За словами Ніколенка, водій автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд, затриманий поліцією.
Наразі розпочалися слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські воїни показали відео, як знищують ворогів на фронті
Сьогодні, 12:51
На Закарпатті під час сесії сільради депутат підірвав гранати: 26 поранених, один загиблий
Сьогодні, 12:47
На польському кордоні збили трьох українських водіїв: керманича затримала поліція
Сьогодні, 12:37
Волинянин через соціальну мережу «Facebook» ошукав 214 людей
Сьогодні, 12:18
У Нововолинську вшанували пам’ять полеглих Героїв
Сьогодні, 12:07