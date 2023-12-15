На польському кордоні збили трьох українських водіїв: керманича затримала поліція





Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі



"14 грудня на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв. На місце ДТП одразу вирушив український консул.



Громадяни України отримали незначні травми. Їм була надана медична допомога на місці. Госпіталізації вони не потребували", - йдеться в повідомленні.



За словами Ніколенка, водій автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд, затриманий поліцією.



Наразі розпочалися слідчі дії.

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