На польському кордоні збили трьох українських водіїв: керманича затримала поліція

На польському кордоні збили трьох українських водіїв: керманича затримала поліція
На польсько-українському кордоні водій на польських номерах скоїв наїзд на трьох українських водіїв, вони отримали незначні травми.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УП.

"14 грудня на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв. На місце ДТП одразу вирушив український консул.

Громадяни України отримали незначні травми. Їм була надана медична допомога на місці. Госпіталізації вони не потребували", - йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, водій автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд, затриманий поліцією.

Наразі розпочалися слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кордон, Польща, водії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Ремонт в мороз: у Володимирській міськраді пояснили, що роблять у сквері Героїв Майдану
У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські воїни показали відео, як знищують ворогів на фронті
Сьогодні, 12:51
На Закарпатті під час сесії сільради депутат підірвав гранати: 26 поранених, один загиблий
Сьогодні, 12:47
На польському кордоні збили трьох українських водіїв: керманича затримала поліція
Сьогодні, 12:37
Волинянин через соціальну мережу «Facebook» ошукав 214 людей
Сьогодні, 12:18
У Нововолинську вшанували пам’ять полеглих Героїв
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
Повторна блокада ПП «Ягодин-Дорогуськ»: польським перевізникам відмовили в організації акції протесту Повторна блокада ПП «Ягодин-Дорогуськ»: польським перевізникам відмовили в організації акції протесту
14 грудень, 12:30
Блокування кордону: в чергах – понад 5 тисяч вантажівок Блокування кордону: в чергах – понад 5 тисяч вантажівок
12 грудень, 11:00
Естонія готова сприяти розв'язанню ситуації з блокадою на польсько-українському кордоні Естонія готова сприяти розв'язанню ситуації з блокадою на польсько-українському кордоні
10 грудень, 01:46
Розблокування кордону: відбудеться перша закрита зустріч польських та українських підприємців Розблокування кордону: відбудеться перша закрита зустріч польських та українських підприємців
07 грудень, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка поховала двох синів, які полягли на війні
Сьогодні, 13:19
 0
Ринок будматеріалів в Україні: чи вистачить власного виробництва для відбудови
Сьогодні, 12:57
 0
Волинські воїни показали відео, як знищують ворогів на фронті
Сьогодні, 12:51
 0
На Закарпатті під час сесії сільради депутат підірвав гранати: 26 поранених, один загиблий
Сьогодні, 12:47
 0
На польському кордоні збили трьох українських водіїв: керманича затримала поліція
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8