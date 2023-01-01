На Закарпатті під час сесії сільради депутат підірвав гранати: 26 поранених, один загиблий
Сьогодні, 12:47
На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати: поліція працює на місці події.
Про це повідомили у Національній поліції України.
"Сьогодні об 11:37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.
За оновленою інформацією, станом на 12.35 внаслідок вибуху загинула одна особа, постраждало 26 людей, 6 з яких - у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.
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Про це повідомили у Національній поліції України.
"Сьогодні об 11:37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.
За оновленою інформацією, станом на 12.35 внаслідок вибуху загинула одна особа, постраждало 26 людей, 6 з яких - у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.
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