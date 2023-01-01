Волинські воїни показали відео, як знищують ворогів на фронті

Волинські воїни показали відео, як знищують ворогів на фронті
Військовослужбовці Волинської тероборони продовжують знищувати російських загарбників на передовій.

Про це у телеграмі повідомляє 100 бригада Територіальної оборони ЗСУ.

Бійці підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» нарощують оберти очищення української землі від особового складу та техніки окупантів.

«Тож чортяки на вході до пекла заледве встигають рахувати охочих потрапити на концерт кобзона! А бійці «VORON 100» запевняють: пекельно-«бавовняну» погоду забезпечуватимуть окупантам і надалі!» - зазначили у бригаді.



Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Серебрянське лісництво під Кремінною, де тримає оборону волинська 100-та бригада ТРО.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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