Окупанти в «нірках» розлітаються на шматки: як воюють волиняни
Сьогодні, 11:25
Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Серебрянське лісництво під Кремінною, де тримає оборону волинська 100-та бригада ТРО.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Під звуки кулемета журналісти підходять до позицій наших хлопців, де тримають оборону бійці 100-ї бригади ТРО. Серебрянський ліс – це місце, де росіяни регулярно намагаються влаштовувати штурми. З безпілотника ліс виглядає поріділим, вигорілим, перекопаним.
Тут окупанти гатять з усього наявного озброєння.
«Це, безпосередньо, нуль. Противник – лише за 200-250 метрів», - каже військовослужбовець ЗСУ.
«Отут їхні норки. Вже і з дронів били, камікадзе, по їхніх норках. І мінометка туди била, видно що попадали: розліталися вони на шматки», - розповідає інший солдат, показуючи відео.
«Нірки» - це одне з ноу-хау росіян. У корінні дерев вони риють одиничні окопи, звідки спостерігають чи висовуються на виконання завдань.
Через щільність дерев ефективно застосовувати автомат вдається на відстані до 100 метрів. Але в цьому є і перевага – загарбники змушені йти на штурм без прикриття бронетехніки.
100 бригада Волинської тероборони – одна із тих, що під натиском росіян не здала жодної позиції. Навпаки, намагається покращувати тактичне становище.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Під звуки кулемета журналісти підходять до позицій наших хлопців, де тримають оборону бійці 100-ї бригади ТРО. Серебрянський ліс – це місце, де росіяни регулярно намагаються влаштовувати штурми. З безпілотника ліс виглядає поріділим, вигорілим, перекопаним.
Тут окупанти гатять з усього наявного озброєння.
«Це, безпосередньо, нуль. Противник – лише за 200-250 метрів», - каже військовослужбовець ЗСУ.
«Отут їхні норки. Вже і з дронів били, камікадзе, по їхніх норках. І мінометка туди била, видно що попадали: розліталися вони на шматки», - розповідає інший солдат, показуючи відео.
«Нірки» - це одне з ноу-хау росіян. У корінні дерев вони риють одиничні окопи, звідки спостерігають чи висовуються на виконання завдань.
Через щільність дерев ефективно застосовувати автомат вдається на відстані до 100 метрів. Але в цьому є і перевага – загарбники змушені йти на штурм без прикриття бронетехніки.
100 бригада Волинської тероборони – одна із тих, що під натиском росіян не здала жодної позиції. Навпаки, намагається покращувати тактичне становище.