У Києві уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. ФОТО

У Києві уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку.



Про це Віталій Кличко.



"Внаслідок цього пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі.



Мешканців пошкодженого будинку оперативно евакуювали вночі. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою.



Після цього місто розпочне свою експертизу — якщо несучі конструкції будинку неушкоджені, ми оперативно відновимо житло, аби мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок.



Якщо ж пошкодження конструкцій критичні, будемо розглядати варіант капітального відновлення будинку. Відновлювати доведеться і дитсадок", - йдеться в повідомленні.



На час відновлення міська влада надасть тимчасове житло постраждалим мешканцям. Також на місці працює пункт обігріву, розгорнутий рятувальною службою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! впали у двір багатоквартирного будинку.Про це повідомив міський голова Києва"Внаслідок цього пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі.Мешканців пошкодженого будинку оперативно евакуювали вночі. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою.Після цього місто розпочне свою експертизу — якщо несучі конструкції будинку неушкоджені, ми оперативно відновимо житло, аби мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок.Якщо ж пошкодження конструкцій критичні, будемо розглядати варіант капітального відновлення будинку. Відновлювати доведеться і дитсадок", - йдеться в повідомленні.На час відновлення міська влада надасть тимчасове житло постраждалим мешканцям. Також на місці працює пункт обігріву, розгорнутий рятувальною службою.

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