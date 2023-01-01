У Києві уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. ФОТО

У Києві уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. ФОТО
У Києві уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Внаслідок цього пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі.

Мешканців пошкодженого будинку оперативно евакуювали вночі. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою.

Після цього місто розпочне свою експертизу — якщо несучі конструкції будинку неушкоджені, ми оперативно відновимо житло, аби мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок.

Якщо ж пошкодження конструкцій критичні, будемо розглядати варіант капітального відновлення будинку. Відновлювати доведеться і дитсадок", - йдеться в повідомленні.
У Києві уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. ФОТО

На час відновлення міська влада надасть тимчасове житло постраждалим мешканцям. Також на місці працює пункт обігріву, розгорнутий рятувальною службою.
У Києві уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. ФОТО
У Києві уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. ФОТО
У Києві уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. ФОТО
У Києві уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. ФОТО

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Теги: Київ, обстріл, будинок
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