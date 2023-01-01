Поляки знову хочуть заблокувати «Ягодин»





Про це розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш, пише



З її слів, організатор попереднього страйку подав нову заявку на повторну акцію протесту, яку хочуть розпочати із 18 грудня.



"Побачимо, як відреагує місцева влада на це клопотання. Крім того, у страйкарів залишається право оскаржити у суді попереднє рішення про скасування протесту. Можемо ці ризики оцінювати всяко, але працюємо далі", — зазначила речниця Волинської митниці.



Як додала Валентина Черниш, станом на 13 грудня деблокований "Ягодин-Дорогуськ" працює ще не на повну потужність. Через тривалу блокаду чимало водіїв масово поїхали саме на звільнений пункт пропуску.



Наразі на перетин кордону з польського боку очікують орієнтовно 700 ваговозів. За добу волинські митники оформили на в'їзд в Україну 450 вантажівок, на виїзд — 300.



Щодо вантажівки протестувальників, яка 11 та 12 грудня блокувала під'їзд до пункту пропуску з польського боку, то нових інцидентів митники не фіксували.



Блокування українсько-польського кордону призвело до різкого зниження експорту через пункти пропуску. Це спричинило втрату держбюджетом 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів, повідомив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.



"Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Маємо заяву від перевізників про втрати у 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї блокади", – додав Гетманцев.



6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".



Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.



Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.



Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.



23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".



В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські перевізники мають намір із 18 грудня знову заблокувати міжнародний пункт пропуску «Ягодин-Устилуг».Про це розповіла речниця Волинської митниці, пише Суспільне З її слів, організатор попереднього страйку подав нову заявку на повторну акцію протесту, яку хочуть розпочати із 18 грудня."Побачимо, як відреагує місцева влада на це клопотання. Крім того, у страйкарів залишається право оскаржити у суді попереднє рішення про скасування протесту. Можемо ці ризики оцінювати всяко, але працюємо далі", — зазначила речниця Волинської митниці.Як додала Валентина Черниш, станом на 13 грудняпрацює ще не на повну потужність. Через тривалу блокаду чимало водіїв масово поїхали саме на звільнений пункт пропуску.Наразі на перетин кордону з польського боку очікують орієнтовно 700 ваговозів. За добу волинські митники оформили на в'їзд в Україну 450 вантажівок, на виїзд — 300.Щодо вантажівки протестувальників, яка 11 та 12 грудня блокувала під'їзд до пункту пропуску з польського боку, то нових інцидентів митники не фіксували.Блокування українсько-польського кордону призвело до різкого зниження експорту через пункти пропуску. Це спричинило втрату держбюджетом 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів, повідомив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики"Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Маємо заяву від перевізників про втрати у 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї блокади", – додав Гетманцев.6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".Учасник страйкурозповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію