У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів

У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів
Через масштабний збій у роботі «Київстар» лучани почали переходити на інших мобільних операторів. У зв’язку з цим, наприклад, у магазинах мобільної мережі Vodafonе – черги, а в магазині, що на Лесі Українки, - закінчилися стартові пакети.

«Трафік людей, які приходять на обслуговування чи консультації, збільшився у чотири рази із вчорашнього ранку. Щодо продажу стартових пакетів, то попит зріс приблизно так само – у чотири рази, а то й більше. За учора і сьогодні ми розпродали усі залишки стартових пакетів. Наш сайт працює, можна замовити е-сімку», - розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost керівниця магазину Vodafone Юлія Сух.

Вона також наголосила, що перенести існуючий номер із «Київстара» та Vodafone наразі неможливо, оскільки не працює мережа «Київстар».
У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів


«Ніхто не був готовий до такого форс-мажору. Зі складів вже їдуть стартові пакети, їх не буде в дефіциті, до кінця дня ситуація налагодиться.


Мережа Vodafone теж перенавантажена. Процеси, які раніше відбувалися за 5 хвилин, наприклад, заміна sim-картки, зараз затягуються до 5 годин. Активація номерів відбувається із затримкою до 30 хвилин. Пішло навантаження на сервер мережі, на вишки, абонентів стало в рази більше, але принаймні в наших абонентів є зв’язок та інтернет», - зауважила Юлія Сух.

Нагадаємо, що через збій у роботі «Київстар» не всі волиняни знатимуть про повітряну тривогу.

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Теги: київстар, збій, Луцьк, vodafone, вибір редактора
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