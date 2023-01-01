У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів
Сьогодні, 10:50
Через масштабний збій у роботі «Київстар» лучани почали переходити на інших мобільних операторів. У зв’язку з цим, наприклад, у магазинах мобільної мережі Vodafonе – черги, а в магазині, що на Лесі Українки, - закінчилися стартові пакети.
«Трафік людей, які приходять на обслуговування чи консультації, збільшився у чотири рази із вчорашнього ранку. Щодо продажу стартових пакетів, то попит зріс приблизно так само – у чотири рази, а то й більше. За учора і сьогодні ми розпродали усі залишки стартових пакетів. Наш сайт працює, можна замовити е-сімку», - розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost керівниця магазину Vodafone Юлія Сух.
Вона також наголосила, що перенести існуючий номер із «Київстара» та Vodafone наразі неможливо, оскільки не працює мережа «Київстар».
«Ніхто не був готовий до такого форс-мажору. Зі складів вже їдуть стартові пакети, їх не буде в дефіциті, до кінця дня ситуація налагодиться.
Мережа Vodafone теж перенавантажена. Процеси, які раніше відбувалися за 5 хвилин, наприклад, заміна sim-картки, зараз затягуються до 5 годин. Активація номерів відбувається із затримкою до 30 хвилин. Пішло навантаження на сервер мережі, на вишки, абонентів стало в рази більше, але принаймні в наших абонентів є зв’язок та інтернет», - зауважила Юлія Сух.
Нагадаємо, що через збій у роботі «Київстар» не всі волиняни знатимуть про повітряну тривогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
«Трафік людей, які приходять на обслуговування чи консультації, збільшився у чотири рази із вчорашнього ранку. Щодо продажу стартових пакетів, то попит зріс приблизно так само – у чотири рази, а то й більше. За учора і сьогодні ми розпродали усі залишки стартових пакетів. Наш сайт працює, можна замовити е-сімку», - розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost керівниця магазину Vodafone Юлія Сух.
Вона також наголосила, що перенести існуючий номер із «Київстара» та Vodafone наразі неможливо, оскільки не працює мережа «Київстар».
«Ніхто не був готовий до такого форс-мажору. Зі складів вже їдуть стартові пакети, їх не буде в дефіциті, до кінця дня ситуація налагодиться.
Мережа Vodafone теж перенавантажена. Процеси, які раніше відбувалися за 5 хвилин, наприклад, заміна sim-картки, зараз затягуються до 5 годин. Активація номерів відбувається із затримкою до 30 хвилин. Пішло навантаження на сервер мережі, на вишки, абонентів стало в рази більше, але принаймні в наших абонентів є зв’язок та інтернет», - зауважила Юлія Сух.
Нагадаємо, що через збій у роботі «Київстар» не всі волиняни знатимуть про повітряну тривогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поляки знову хочуть заблокувати «Ягодин»
Сьогодні, 11:06
Під Луцьком п'яний водій автівки злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:03
У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів
Сьогодні, 10:50
Дружина настоятеля храму УПЦ МП «наводила» ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя, – СБУ
Сьогодні, 10:43
На Волині під колесами автомобіля загинув 63-річний пішохід
Сьогодні, 10:32