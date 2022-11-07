Дружина настоятеля храму УПЦ МП «наводила» ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя, – СБУ

Дружина настоятеля храму УПЦ МП «наводила» ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя, – СБУ
СБУ затримала церковну хористку УПЦ (МП), яка «наводила» ворожі ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки затримала ще одну прихильницю рашизму, яка коригувала повітряні атаки рф по Запоріжжю та очікувала повної окупації регіону.

За даними слідства, затриманою виявилась церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ (МП).

Встановлено, що за координатами фігурантки російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру.

Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування російської інформаторки і затримали її у власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя.

Як встановило розслідування, фігурантка ще з початку повномасштабного вторгнення рф підтримувала злочинні дії російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України.

Вона неодноразово розповідала про це своїм знайомим з москви у ході телефонних розмов.

Згодом фігурантка почала відслідковувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади.

Отриману інформацію вона месенджером передавала своїм знайомим в росії, які потім «звітували» про це представникам спецслужб рф.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для передачі закритої інформації.
Дружина настоятеля храму УПЦ МП «наводила» ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя, – СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Дружина настоятеля храму УПЦ МП «наводила» ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя, – СБУ
Дружина настоятеля храму УПЦ МП «наводила» ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя, – СБУ

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Теги: СБУ, хористка, Запоріжжя
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