На Волині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка перекрила проїжджу частину дороги
Сьогодні, 10:25
Минулої доби на Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль, який перекрив проїжджу частину дороги.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Рятувальники Аварійно-рятувальної частини з обласного центру за допомогою спеціального обладнання відбуксирували вантажне авто з проїжджої частини дороги у місті Луцьку на вулиці Лідавська.
У зв’язку з несприятливими погодними умовами, водій авто не справився з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб частково перекрив проїжджу частину дороги та не зміг продовжувати рух.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Рятувальники Аварійно-рятувальної частини з обласного центру за допомогою спеціального обладнання відбуксирували вантажне авто з проїжджої частини дороги у місті Луцьку на вулиці Лідавська.
У зв’язку з несприятливими погодними умовами, водій авто не справився з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб частково перекрив проїжджу частину дороги та не зміг продовжувати рух.
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