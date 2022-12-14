На Волині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка перекрила проїжджу частину дороги

На Волині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка перекрила проїжджу частину дороги
Минулої доби на Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль, який перекрив проїжджу частину дороги.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Рятувальники Аварійно-рятувальної частини з обласного центру за допомогою спеціального обладнання відбуксирували вантажне авто з проїжджої частини дороги у місті Луцьку на вулиці Лідавська.

У зв’язку з несприятливими погодними умовами, водій авто не справився з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб частково перекрив проїжджу частину дороги та не зміг продовжувати рух.
На Волині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка перекрила проїжджу частину дороги

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Теги: Волинь, рятувальники, автомобіль
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