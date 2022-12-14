На Волині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка перекрила проїжджу частину дороги





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Рятувальники Аварійно-рятувальної частини з обласного центру за допомогою спеціального обладнання відбуксирували вантажне авто з проїжджої частини дороги у місті Луцьку на вулиці Лідавська.



У зв’язку з несприятливими погодними умовами, водій авто не справився з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб частково перекрив проїжджу частину дороги та не зміг продовжувати рух.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби на Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль, який перекрив проїжджу частину дороги.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Рятувальники Аварійно-рятувальної частини з обласного центру за допомогою спеціального обладнання відбуксирували вантажне авто з проїжджої частини дороги у місті Луцьку на вулиці Лідавська.У зв’язку з несприятливими погодними умовами, водій авто не справився з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб частково перекрив проїжджу частину дороги та не зміг продовжувати рух.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію