На Волині під колесами автомобіля загинув 63-річний пішохід

На Волині під колесами автомобіля загинув 63-річний пішохід
На Волині у ДТП загинув пішохід, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 12 грудня, на автодорозі у селі Доросині.

45-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen, допустив наїзд на пішохода, 63-річного волинянина, який знаходився на проїжджій частині.

Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

За фактом автопригоди, у якій загинув пішохід, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.


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Теги: Волинь, ДТП, пішохід
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