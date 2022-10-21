На Волині під колесами автомобіля загинув 63-річний пішохід
Сьогодні, 10:32
На Волині у ДТП загинув пішохід, поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 12 грудня, на автодорозі у селі Доросині.
45-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen, допустив наїзд на пішохода, 63-річного волинянина, який знаходився на проїжджій частині.
Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.
За фактом автопригоди, у якій загинув пішохід, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 12 грудня, на автодорозі у селі Доросині.
45-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen, допустив наїзд на пішохода, 63-річного волинянина, який знаходився на проїжджій частині.
Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.
За фактом автопригоди, у якій загинув пішохід, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.
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