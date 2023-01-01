На Волині під час пожежі будинку загинула 76-річна жінка
Сьогодні, 10:10
Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 4 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
12 грудня о 21:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Датинь Ковельського району. На місце виклику направлено рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони сіл Велимче та Замшани. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. На жаль, на місці події виявлено тіло загиблої жінки, 1947 р.н.. Імовірна причина пожежі — встановлюється.
Рятувальники Луцького району ліквідували пожежі двох господарський споруд в селі Садів та на дачному масиві “Струмівка”. Причина даних пожеж — встановлюється.
Вогнеборці 5-ї ДПРЧ за допомогою двох водяних стволів загасили пожежу житлового будинку, що трапилася в селі Космівка Володимирського району. Імовірна причина події — коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
12 грудня о 21:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Датинь Ковельського району. На місце виклику направлено рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони сіл Велимче та Замшани. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. На жаль, на місці події виявлено тіло загиблої жінки, 1947 р.н.. Імовірна причина пожежі — встановлюється.
Рятувальники Луцького району ліквідували пожежі двох господарський споруд в селі Садів та на дачному масиві “Струмівка”. Причина даних пожеж — встановлюється.
Вогнеборці 5-ї ДПРЧ за допомогою двох водяних стволів загасили пожежу житлового будинку, що трапилася в селі Космівка Володимирського району. Імовірна причина події — коротке замикання електромережі.
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