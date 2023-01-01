На Волині під час пожежі будинку загинула 76-річна жінка

На Волині під час пожежі будинку загинула 76-річна жінка
Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 4 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

12 грудня о 21:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Датинь Ковельського району. На місце виклику направлено рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони сіл Велимче та Замшани. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. На жаль, на місці події виявлено тіло загиблої жінки, 1947 р.н.. Імовірна причина пожежі — встановлюється.

Рятувальники Луцького району ліквідували пожежі двох господарський споруд в селі Садів та на дачному масиві “Струмівка”. Причина даних пожеж — встановлюється.
На Волині під час пожежі будинку загинула 76-річна жінка

Вогнеборці 5-ї ДПРЧ за допомогою двох водяних стволів загасили пожежу житлового будинку, що трапилася в селі Космівка Володимирського району. Імовірна причина події — коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дідух на Різдво: давня традиція поширюється не лише в селах, а й у містах
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині під колесами автомобіля загинув 63-річний пішохід
Сьогодні, 10:32
На Волині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка перекрила проїжджу частину дороги
Сьогодні, 10:25
На Волині під час пожежі будинку загинула 76-річна жінка
Сьогодні, 10:10
«Дорогуськ – Ягодин» – розблокований: на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
Сьогодні, 10:00
В Азії триває операція з порятунку 21-річної лучанки, яку викрали шахраї
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
На Волині під час пожежі загинув чоловік На Волині під час пожежі загинув чоловік
11 грудень, 11:06
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
25 листопад, 12:31
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
22 листопад, 13:00
У місті на Волині горів автомобіль У місті на Волині горів автомобіль
14 листопад, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дружина настоятеля храму УПЦ МП «наводила» ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя, – СБУ
Сьогодні, 10:43
 0
На Волині під колесами автомобіля загинув 63-річний пішохід
Сьогодні, 10:32
 0
На Волині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка перекрила проїжджу частину дороги
Сьогодні, 10:25
 0
На Волині під час пожежі будинку загинула 76-річна жінка
Сьогодні, 10:10
 0
«Дорогуськ – Ягодин» – розблокований: на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8