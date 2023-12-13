«Дорогуськ – Ягодин» – розблокований: на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби





Про це



Як повідомили у поліції Хелма, вантажівки, яка у понеділок зламалася на розвороті біля КПП і ускладнювала проїзд, вже немає. Її прибрали з дороги, тому проїзд в обидві сторони безперешкодний,



Зараз на в’їзд до України велика черга вантажівок.



"Прикордонний пункт повністю укомплектований і потрібно близько 32 годин, щоб розвантажити чергу з приблизно 700 вантажівок, які прямують з Польщі в Україну через Дорогуськ", – сказав Міхал Дерус, речник Палати податкової адміністрації в Любліні, повідомило видання.



Що відомо про ситуацію навколо КПП:



6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною.



11 грудня стало відомо про те, що польські мітингарі розблокували пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин".



Проте вже за декілька годин після розблокування польська начебто поламана фура перекрила рух до КПП.



За добу роботи після розблокування пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” оформив майже 600 вантажівок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорогу між Хелмом і прикордонним переходом з Україною в Дорогуську розблоковано повністю.Про це LB.ua з посиланням на "RMF24".Як повідомили у поліції Хелма, вантажівки, яка у понеділок зламалася на розвороті біля КПП і ускладнювала проїзд, вже немає. Її прибрали з дороги, тому проїзд в обидві сторони безперешкодний,Зараз на в’їзд до України велика черга вантажівок."Прикордонний пункт повністю укомплектований і потрібно близько 32 годин, щоб розвантажити чергу з приблизно 700 вантажівок, які прямують з Польщі в Україну через Дорогуськ", – сказав, речник Палати податкової адміністрації в Любліні, повідомило видання.6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною.11 грудня стало відомо про те, що польські мітингарі розблокувалиПроте вже за декілька годин після розблокування польська начебто поламана фура перекрила рух до КПП.За добу роботи після розблокування пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” оформив майже 600 вантажівок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію