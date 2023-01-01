За добу ЗСУ знищили ще 850 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.23 орієнтовно склали:



■ особового складу ‒ близько 341500 (+850) осіб,



■ танків ‒ 5682 (+18) од,



■ бойових броньованих машин ‒ 10594 (+15) од,



■ артилерійських систем – 8076 (+3) од,



■ РСЗВ – 919 (+0) од,



■ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,



■ літаків – 324 (+0) од,



■ гелікоптерів – 324 (+0) од,



■ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),



■ крилаті ракети ‒ 1596 (+0),



■ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



■ підводні човни ‒ 1 (+0) од,



■ автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12) од,



■ спеціальна техніка ‒ 1176 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу Збройні сили України знищили ще 850 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.■ особового складу ‒ близько 341500 (+850) осіб,■ танків ‒ 5682 (+18) од,■ бойових броньованих машин ‒ 10594 (+15) од,■ артилерійських систем – 8076 (+3) од,■ РСЗВ – 919 (+0) од,■ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,■ літаків – 324 (+0) од,■ гелікоптерів – 324 (+0) од,■ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),■ крилаті ракети ‒ 1596 (+0),■ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,■ підводні човни ‒ 1 (+0) од,■ автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12) од,■ спеціальна техніка ‒ 1176 (+6).

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