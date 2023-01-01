За добу ЗСУ знищили ще 850 окупантів

За добу ЗСУ знищили ще 850 окупантів
За добу Збройні сили України знищили ще 850 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.23 орієнтовно склали:

■ особового складу ‒ близько 341500 (+850) осіб,

■ танків ‒ 5682 (+18) од,

■ бойових броньованих машин ‒ 10594 (+15) од,

■ артилерійських систем – 8076 (+3) од,

■ РСЗВ – 919 (+0) од,

■ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

■ літаків – 324 (+0) од,

■ гелікоптерів – 324 (+0) од,

■ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),

■ крилаті ракети ‒ 1596 (+0),

■ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

■ підводні човни ‒ 1 (+0) од,

■ автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12) од,

■ спеціальна техніка ‒ 1176 (+6).

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Теги: Росія, Україна, війна
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