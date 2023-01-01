За добу ЗСУ знищили ще 850 окупантів
Сьогодні, 09:20
За добу Збройні сили України знищили ще 850 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.23 орієнтовно склали:
■ особового складу ‒ близько 341500 (+850) осіб,
■ танків ‒ 5682 (+18) од,
■ бойових броньованих машин ‒ 10594 (+15) од,
■ артилерійських систем – 8076 (+3) од,
■ РСЗВ – 919 (+0) од,
■ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
■ літаків – 324 (+0) од,
■ гелікоптерів – 324 (+0) од,
■ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
■ крилаті ракети ‒ 1596 (+0),
■ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
■ підводні човни ‒ 1 (+0) од,
■ автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12) од,
■ спеціальна техніка ‒ 1176 (+6).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.23 орієнтовно склали:
■ особового складу ‒ близько 341500 (+850) осіб,
■ танків ‒ 5682 (+18) од,
■ бойових броньованих машин ‒ 10594 (+15) од,
■ артилерійських систем – 8076 (+3) од,
■ РСЗВ – 919 (+0) од,
■ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
■ літаків – 324 (+0) од,
■ гелікоптерів – 324 (+0) од,
■ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
■ крилаті ракети ‒ 1596 (+0),
■ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
■ підводні човни ‒ 1 (+0) од,
■ автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12) од,
■ спеціальна техніка ‒ 1176 (+6).
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